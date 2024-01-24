Vitória planeja plantar mais de 200 mil árvores em 30 meses, diz secretário

Plantio de árvore: Vitória quer inserir mais de 200 mil mudas em áreas de conservação Crédito: Freepik

Vitória quer ter mais de 200 mil árvores plantadas nos próximos 30 meses. A iniciativa faz parte do programa VixFlora, que visa à ampliação da cobertura florestal da Mata Atlântica em bairros como Santa Cecília, Jesus de Nazareth, Forte São João e Fradinhos.

De acordo com a Prefeitura de Vitória (PMV), estão previstas intervenções em 41 áreas do município, que somam 90,66 hectares, o equivalente a 90 campos de futebol. Tarcísio Föeger, secretário municipal de Meio Ambiente, explica que a ideia é que a Capital tenha uma muda de espécies nativas da Mata Atlântica por cada habitante da cidade.

“Hoje nós temos mais de 200 mil mudas que serão inseridas em áreas de conservação de Vitória. Isso está dentro do VixFlora e, com outros projetos, temos o desafio de plantarmos mudas de espécies nativas da Mata Atlântica por cada habitante da cidade. Então, queremos chegar em um número que ultrapassa 322 mil árvores”, sinaliza Tarcísio.

Segundo o secretário, olhando para os próximos anos, o plantio será benéfico para o cuidado com o clima da Capital e, consequentemente, para a qualidade de vida da população, já que a iniciativa favorece o equilíbrio biológico e amplia a biodiversidade de áreas em processo de recuperação.

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“Já estamos executando o plantio em bairros como Inhanguetá, Universitário e Joana d'Arc. Esse é o maior programa de reflorestamento que Vitória já teve em sua história. Além disso, temos ações de recuperação de restinga, que é o que vem acontecendo na região da Curva da Jurema , em Camburi e na Ilha do Frade, por exemplo”, conta o secretário.

Algumas das espécies que serão plantadas

Jequitibá-rosa

Braúna

Cedro

Ipê-amarelo

Ingá

Pau-ferro

Sibipiruna

Investimento

De acordo com a PMV, os recursos para as intervenções contam com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). “Temos em mãos R$ 8 milhões nesse contrato de plantio. Esse valor representa os recursos voltados para aquisição das mudas e para as atividades que serão realizadas ao redor da cidade”, explicou Tarcísio.