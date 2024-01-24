Melhoria no trânsito: rua terá novo retorno na Vila Rubim em Vitória Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória

A Rua Construtor Vitorino Teixeira, localizada no bairro Vila Rubim, em Vitória, irá ganhar um novo retorno nesta quinta-feira (25), a partir das 10h. A novidade foi anunciada pela prefeitura da Capital, que também informou sobre a instalação de semáforos na interseção da via.

Com o novo retorno, a rua irá se conectar às Avenidas Princesa Isabel e Beira-Mar, passando a se tornar um ponto estratégico para motoristas que não quiserem retornar dentro do bairro. Com essa mudança, pedestres que circulam na Vila Rubim passam a possuir mais segurança.