Melhoria no trânsito: rua terá novo retorno na Vila Rubim em Vitória

A Rua Construtor Vitorino Teixeira, localizada no bairro Vila Rubim, em Vitória, irá ganhar um novo retorno nesta quinta-feira (25), a partir das 10h. A novidade foi anunciada pela prefeitura da Capital, que também informou sobre a instalação de semáforos na interseção da via.
Com o novo retorno, a rua irá se conectar às Avenidas Princesa Isabel e Beira-Mar, passando a se tornar um ponto estratégico para motoristas que não quiserem retornar dentro do bairro. Com essa mudança, pedestres que circulam na Vila Rubim passam a possuir mais segurança.
A decisão de facilitar esse retorno de motoristas foi tomada durante uma reunião conjunta entre a Secretaria de Desenvolvimento e Habitação (Sedec) e a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran).