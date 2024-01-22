Entenda fatores que contribuíram para estragos da chuva na Grande Vitória

Pontos de alagamento durante chuva em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

Um forte temporal , com chuva intensa e muitos raios, atingiu o Espírito Santo no domingo (21), deixando vários locais alagados, veículos parcialmente submersos, árvores caídas e imóveis sem energia ou danificados. Vinte pessoas ficaram desalojadas e um homem morreu após ser arrastado para dentro de um bueiro por conta da força das águas.

O major Daniel Zandonadi, da Defesa Civil Estadual, explicou que três fatores contribuíram para que a situação se agravasse rapidamente, sobretudo na Grande Vitória.

“Primeiro, o grande volume de chuva em um curto espaço de tempo. O segundo ponto é que, durante a semana, aconteceram chuvas (em algumas regiões), então o solo já estava mais úmido. E também temos a questão do lixo, que entope os canais (contribuindo para os alagamentos)”, relata.

O alerta em relação à necessidade de descarte adequado do lixo também foi feito pelas prefeituras da Grande Vitória. Os municípios registraram vários pontos de alagamento.

Vitória

Na Capital, até meio-dia desta segunda-feira (22), o volume de chuva acumulado em 24 horas chegou a 45mm, sendo 32mm entre as 19 e 20 horas de domingo (21). O volume registrado nesse intervalo de apenas uma hora equivale a praticamente 20% de toda a chuva esperada para todo o mês de janeiro na Capital capixaba. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a média histórica para o primeiro mês do ano é de pouco mais de 150mm.

Houve alagamentos em diferentes pontos de Vitória, como registrado por moradores na Enseada do Suá e em Jardim Camburi. A água já escoou, mas, segundo a prefeitura, no momento, sete caminhões de desobstrução estão trabalhando pela cidade, dando continuidade ao serviço de manutenção na rede de drenagem. O trabalho, segundo a administração municipal, é diário.

Prefeitura de Vitória apontou que, em 2023, foram recolhidas mais de 1.767 toneladas de resíduo da rede de drenagem do município.

“Durante a madrugada desta segunda (22), foi realizado o acompanhamento, pois a retirada dos resíduos da rede de macro e microdrenagem é feita fora do período de grandes chuvas. Logo cedo, o trabalho voltou a ser realizado”, diz a nota enviada pela prefeitura.

Além disso, houve um pequeno deslizamento no Forte São João, uma queda de telhado na varanda de uma moradia no Romão e uma queda de árvore na Praia do Suá. As equipes ainda estão atendendo as ocorrências, conforme informa a administração municipal.

Já a rede semafórica do município funciona normalmente, após alguns registros de interrupção durante a manhã desta segunda (22). Segundo a prefeitura, houve necessidade de manutenção nos cruzamentos das seguintes vias: Elias Miguel x Orlando Rocha (falta de energia, mas já restabelecida pela concessionária); Nossa Senhora da Penha x Madeira de Freitas (sincronia ajustada); José Teixeira x Fortunato Ramos (sincronia por conta de queda de energia); Nossa Senhora da Penha x José Teixeira (posicionamento de aparelho); e Anísio Fernandes Coelho x Guaracy.

Equipes da Defesa Civil estão de prontidão e podem ser acionadas pelos telefones (27) 98125-0986 e 3382-6167.

Vila Velha

Em Vila Velha , segundo a Prefeitura , houve registros de pontos de retenção momentânea de água em: Itapuã, Itaparica, Praia da Costa, Nova América, Nova Cobilândia, Guaranhuns, Barramares, Zumbi dos Palmares, Nossa Senhora da Penha, Santa Rita, Soteco, Cobi de Baixo, Glória, Ilha dos Bentos e Divino Espírito Santo.

“A água está escoando rapidamente devido ao trabalho de limpeza preventiva realizado nas últimas semanas.”

Chuva destrói cobertura de lona do Terminal de Itaparica em Vila Velha Crédito: Reprodução

Apesar desse trabalho, a prefeitura pontuou que as equipes de limpeza da Secretaria de Serviços Urbanos recolheram 13,6 toneladas de lixo dos canais e estações de bombeamento, durante a noite de domingo (21) e a madrugada de segunda-feira (22).

O município registrou 81,88mm de chuva em 24 horas, o que provocou outros transtornos, além dos alagamentos. Uma árvore caiu na rua Inácio Higino, na esquina com a rua Bahia (na saída da alça da Terceira Ponte). Em Cobi de Baixo, a equipe da Defesa Civil municipal ajudou a resgatar algumas pessoas que estavam dentro de uma ambulância, que ficou ilhada. Semáforos também apresentaram problemas.

Na Avenida Gil Veloso, em Itapuã, pelo menos 11 carros que estavam em um estacionamento ficaram submersos por algumas horas.

Além disso, a cobertura do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, foi danificada mais uma vez devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo. Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado (Ceturb-ES ) informou que já fez a contratação de uma empresa especializada para realizar um levantamento dos reparos que devem ser realizados na estrutura e destacou que a equipe da empresa já se encontra no local. Salientou ainda que os ônibus circulam normalmente.

Serra

Na Serra , onde foram registrados 85 mm de chuva em 48h, até a manhã desta segunda-feira (22), um córrego do bairro São Diogo II transbordou e inundou cinco casas.

“As famílias foram atendidas pela equipe técnica da Defesa Civil e não há desalojados ou desabrigados até o momento. O córrego já deu vazão, desalagando as residências”, informou a Defesa Civil municipal. Uma limpeza do canal e seus acessos foi realizada durante a madrugada.

Diante da situação, a Defesa Civil orientou que os moradores não descartem lixo ou entulho nos canais e vias próximas para evitar o entupimento e novas inundações e reforçou que, em caso de emergência, os telefones para contato são o (27) 99938-9500 e o (27) 99949-8612.

Cariacica

Houve registros de alagamentos e de transtornos com a chuva em alguns pontos do município, inclusive no terminal do Transcol em Campo Grande e em ruas do bairro Bela Aurora.

A Secretaria de Defesa Social de Cariacica informou que foram registrados alguns pontos superficiais de alagamento no município após um acumulado de 84 milímetros de chuvas entre a noite de domingo (21) e madrugada desta segunda-feira (22).

“Em virtude do trabalho preventivo de limpeza em bueiros, galerias e canais, as águas das chuvas escoaram com rapidez. Nenhuma ocorrência foi registrada pela Defesa Civil”, informa a secretaria, em nota.

Trabalhos de limpeza e retirada da lama estão sendo realizados nesta segunda (22). “A Defesa Civil continua monitorando a situação e pode ser acionada pelos telefones 199 e (27) 98831-6000.”

Viana

Em nota, a Prefeitura de Viana respondeu que "Viana recebeu, no domingo (21), 55,98 mm de chuva em um curto espaço de tempo. Registramos um acúmulo de água nesta região de Nova Bethânia e na BR 101 .”

Ainda segundo a prefeitura, equipes da Defesa Civil municipal passaram a noite realizando rondas nas ruas monitorando a situação e prestando orientações aos munícipes.

Sobre a situação em Vila Bethânia, a Prefeitura de Viana informou que “está realizando uma obra de macrodrenagem no bairro para solucionar os problemas de alagamento na região. As redes de drenagem serão conectadas para escoamento adequado, e a Avenida Eldorado será contemplada em breve".

Morte no interior

O gesseiro Fábio de Souza Bezerra, de 45 anos, foi arrastado por cerca de 700 metros de distância após cair em um bueiro durante o temporal que atingiu Baixo Guandu , no Noroeste do Estado, na noite de domingo (21). Ele foi encontrado sem vida às margens do Rio Doce, no mesmo município, na manhã desta segunda-feira (22).

Corpo de Fábio foi encontrado às margens do Rio Doce, em Baixo Guandu Crédito: Montagem: Carol Silveira e Reprodução/Redes Sociais

A chuva também provocou estragos no Sul do Estado . Segundo a Defesa Civil, municípios como Mimoso do Sul, Rio Novo do Sul, Vargem Alta, Muniz Freire e Cachoeiro de Itapemirim, foram afetados pelos fortes temporais, com registros de queda de árvores, alagamentos e pessoas desalojadas.

Queda de energia

A EDP informou que, devido à situação, “houve um aumento no volume de ocorrências relacionadas às redes elétricas, o que elevou expressivamente o nível de criticidade de operação do sistema”.

Ainda segundo a concessionária, o temporal provocou ocorrências relacionadas à queda de galhos de árvores e objetos projetados sobre a fiação em todo o Estado. Até as 10 horas de segunda-feira (22), 82% dos clientes afetados já estavam com o fornecimento de energia normalizado.

“Vale destacar que, em situações com grande volume de ocorrências como esta, a EDP atua com priorização no atendimento a hospitais, postos de saúde, escolas, creches, serviços essenciais, casos que possam oferecer risco à vida e ocorrências com grande volume de consumidores impactados”, diz a nota da concessionária.