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Greve do lixo

Sindicatos entram em consenso para retomada de coletas na Grande Vitória

Apesar da concordância entre as partes, somente após validação das bases sindicais da categoria é que a paralisação pode ou não ser suspensa
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

23 jan 2024 às 19:30

Publicado em 23 de Janeiro de 2024 às 19:30

Coletores de lixo da Grande Vitória entram em greve
Coletores de lixo da Grande Vitória estão em greve desde a última segunda-feira (22) Crédito: Fernando Madeira
Depois de sete horas de reunião, o sindicato dos coletores de lixo (Sindilimpe) e da associação estadual das empresas de limpeza urbana (Selures) entraram em consenso em relação à greve da categoria. Assim, foram aprovadas melhorias para a classe responsável pela coleta de lixo, mas que necessitam de aprovação das bases sindicais da categoria.
Conforme informado pela Selures, houve um acordo e a paralisação foi suspensa, com todos os serviços retomados nesta quarta-feira (24). A decisão foi tomada na terça com a mediação da Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

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O retorno dos coletores foi definido, mas ainda é necessário a apresentação do ofício em assembleia-geral da corporação trabalhista para aprovação final. Segundo o Sindilimpe, a reunião pode ser feita somente daqui a uns dias, porém os trabalhadores continuarão indo às ruas realizar a limpeza. 
Uma das propostas é a equiparação salarial dos garis de municípios localizados em regiões do interior do Espírito Santo com o valor pago aos trabalhadores de Aracruz.
A reivindicação inicial era do salário ser o mesmo dos coletores da Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Guarapari. Mas, na mesa de propostas e contraproposta, foi aceito igualar a remuneração dos aracruzenses, que mesmo sendo menor do que a da Capital, é maior do recebido em outros municípios. 
Já o reajuste salarial, uma das mudanças mais requisitadas, foi deliberada para ser de 7%. A porcentagem é 8% menor do que o solicitado inicialmente pelo setor de limpeza urbana. Veja o que foi acordado na mediação:  
  • Reajuste de 7% para garis;
  • Equiparação salarial dos municípios do interior com o valor pago os funcionários de limpeza urbana de Aracruz;
  • Reajuste de 9% para coletor (que recolhe os sacos de lixo) e jardineiro;
  • Reajuste de 9% para encarregados, supervisores e líderes de turma;
  • Redução da carga horária dos garis de 8 para 6 horas diárias, para novos contratos;
  • Café da manhã no valor de R$ 5,00
"A reunião avançou bastante e foram diversas horas de negociação, com vários pontos de impasse. Conseguimos evoluir nas conversas e o que foi apresentado pelo mediador do Ministério do Trabalho e Emprego foi aceito pelos trabalhadores e patronais. Agora os trabalhadores precisam validar em assembleia", informou o superintendente Regional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Candeias da Silva.
Após a mediação, o sindicato está percorrendo as bases e para deliberar sobre a proposta. A nova proposta será encaminhada para avaliação da categoria em uma assembleia, que será realizada na próxima quarta-feira (31), às 16 horas, na sede do Sindilimpe-ES, em Vitória.

Greve começou com passeata

A paralisação tinha sido anunciada nesta segunda-feira (22), durante passeata na Avenida Vitória, na Capital capixaba. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores (Sindilimpe-ES), o pedido é de reajuste salarial de 15% e melhores condições de trabalho, tíquete alimentação linear no valor com o valor de R$ 1 mil sem descontos em caso de atestado, férias ou diferença de escala.

O reflexo da greve dos coletores de lixo no Centro de Vitória

Outra exigência era o pagamento do plano de saúde integralmente pela empresa responsável, além da higienização dos uniformes.

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