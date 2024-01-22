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Greve dos coletores

Como fica a coleta de lixo com greve na limpeza urbana da Grande Vitória

Paralisação anunciada nesta segunda (22) pode afetar os serviços de varrição de ruas e coleta de lixo em cinco municípios
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

22 jan 2024 às 19:28

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 19:28

Coletores de lixo da Grande Vitória entram em greve
Coletores de lixo da Grande Vitória entram em greve Crédito: Fernando Madeira
Um impasse entre Sindicato dos Trabalhadores (Sindilimpe-ES) e o Sindicato Estadual das Empresas de Limpeza Urbana do Espírito Santo (Selures) na assembleia de negociação salarial, realizada na manhã da segunda-feira (22), fez profissionais de limpeza urbana anunciarem a paralisação dos serviços em municípios da Grande Vitória. A greve vai afetar as cidades onde as atividades de varrição e coleta de lixo são realizadas por trabalhadores terceirizados: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari.
Nesta terça (23), está prevista uma nova reunião entre representantes dos dois sindicatos, com intermediação do Ministério do Trabalho. Diante do risco de o impasse se prolongar, prefeituras da Grande Vitória se mobilizam para evitar o acúmulo de lixo nas ruas. Para isso, pedem a colaboração da população e também admitem utilizar mão de obra própria para fazer o serviço de limpeza. Confira como cada município pretende agir, caso a paralisação dos trabalhadores se estenda por tempo indeterminado.
>> VEJA TAMBÉM: Coletores de lixo da Grande Vitória protestam em caminhada por Vitória

Serra

Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Serviços (Sese), informou que está em contato com as empresas terceirizadas da coleta de lixo e limpeza urbana para cobrar soluções o mais rápido possível e para saber quais medidas estão sendo tomadas em relação à situação, que acontece em todo o Espírito Santo.
"A Sese solicita a compreensão e colaboração da população neste momento e sugere que o lixo doméstico seja bem acondicionado, de preferência em duas sacolas, separando o seco do úmido e, dentro do possível, evite colocá-lo nas ruas", pediu a prefeitura. 
Como fica a coleta de lixo com greve na limpeza urbana da Grande Vitória

Cariacica

Por nota, a Prefeitura de Cariacica confirmou que os serviços de limpeza foram afetados com a paralisação. Contudo, enquanto as negociações entre os sindicatos prosseguem, o município informou fará a limpeza com mão de obra própria.
"A Prefeitura pede ainda a compreensão da população para que a limpeza da cidade seja mantida. Também convoca os trabalhadores para que continuem exercendo as suas funções, essenciais para manutenção da ordem pública, garantindo a saúde da população", diz a nota. 

Vila Velha

Prefeitura de Vila Velha informou que preparou, nesta segunda-feira (22), uma força-tarefa para manter os serviços de limpeza pública da cidade, principalmente da coleta de lixo nas residências. E lembra que a Justiça do Trabalho já determinou que 30% do efetivo de limpeza urbana da empresa deverá ser mantido.
"O município em nenhum momento foi comunicado da paralisação, que pegou todos de surpresa, prejudicando principalmente a população que já foi atingida pelas fortes chuvas da noite do último domingo (21). Para que o lixo não se acumule na cidade, uma força-tarefa foi criada para recolher resíduos, dando prioridade ao residencial. Portanto recomenda aos munícipes que não descarte lixo na rua", diz a nota.

Guarapari

Prefeitura de Guarapari, através da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano (Codeg), disse que aguarda decisão judicial para saber se a greve será mantida no município. E não informou se há algum plano de ação caso a paralisação continue. 

Vitória

Prefeitura de Vitória informou que a Central de Serviços aguarda um acordo da categoria acerca da paralisação. Enquanto a negociação está em andamento, a secretaria preparou uma força-tarefa para priorizar as principais demandas relacionadas a resíduos na cidade.

O que diz o Sindilimpe

Conforme informação do Sindilimpe, entre as reinvindicações dos trabalhadores da limpeza urbana estão: reajuste salarial de 15%; melhores condições de trabalho; tíquete-alimentação linear no valor de R$ 1 mil e sem descontos em caso de atestado; férias ou diferença de escala; pagamento do plano de saúde integralmente pela empresa responsável; além da higienização dos uniformes. 
"A categoria decidiu de forma unânime pela greve porque não aceita o que foi proposto. Precisamos ser valorizados e respeitados porque realizamos um trabalho fundamental para toda a sociedade", disse a presidente do Sindilimpe, Evani Reis, após a assembleia que levou à paralisação. 

O que diz o sindicato patronal

O Sindicato Estadual das Empresas de Limpeza Urbana do Espírito Santo (Selures) também se manifestou por meio de nota. No texto, esclarece que continuará buscando um acordo para o impasse instalado. "A associação patronal gostaria de informar que solicitou mediação, marcada para acontecer nesta terça-feira (23), ao Ministério do Trabalho (MT-ES)", informa.
"O Selures convoca os trabalhadores para que continuem exercendo as suas funções, essenciais para manutenção da ordem pública, garantindo a saúde da população, especialmente neste período que são comuns as fortes chuvas de verão”, diz o nota.

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