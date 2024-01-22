Coletores de lixo da Grande Vitória protestam em caminhada por Vitória

Os trabalhadores caminharam por duas das três faixas da Avenida Vitória em direção ao Palácio Anchieta Crédito: Fernando Madeira

Coletores de lixo, que atuam na limpeza urbana, anunciaram que o serviço será paralisado em municípios em que a atividade é realizada por trabalhadores terceirizados da Grande Vitória . O anúncio da greve foi feito na manhã desta segunda-feira (22) pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo (Sindilimpe-ES).

Segundo o sindicato que representa a categoria, cerca de 2 mil coletores de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Guarapari caminharam em manifestação pela Avenida Vitória em direção ao Palácio Anchieta, no Centro da Capital capixaba.

Ainda conforme o Sindilimpe-ES, a paralisação foi decidida em assembleia-geral. Os trabalhadores pedem reajuste salarial de 15% e melhores condições de trabalho, além de um tíquete alimentação linear no valor com o valor de R$ 1 mil sem descontos em caso de atestado, férias ou diferença de escala.

"Foi uma assembleia muito importante. A categoria decidiu de forma unânime pela greve porque não aceita o que foi proposto. Precisamos ser valorizados e respeitados porque realizamos um trabalho fundamental para toda a sociedade" Evani Reis - Presidenta do Sindilimpe-ES

Outra exigência é o pagamento do plano de saúde integralmente pela empresa responsável, além da higienização dos uniformes. Segundo os coletores, as empresas terceirizadas ofereceram o reajuste salarial de apenas 3,71%.

Patronal marca mediação