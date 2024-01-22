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Limpeza urbana

Coletores de lixo da Grande Vitória protestam em caminhada por Vitória

Os trabalhadores que fazem o serviço na Grande Vitória anunciaram a paralisação na manhã desta segunda-feira (22) e realizaram uma caminhada em direção ao Palácio Anchieta
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

22 jan 2024 às 13:01

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 13:01

Manifestação
Os trabalhadores caminharam por duas das três faixas da Avenida Vitória em direção ao Palácio Anchieta Crédito: Fernando Madeira
Coletores de lixo, que atuam na limpeza urbana, anunciaram que o serviço será paralisado em municípios em que a atividade é realizada por trabalhadores terceirizados da Grande Vitória. O anúncio da greve foi feito na manhã desta segunda-feira (22) pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo (Sindilimpe-ES).
Segundo o sindicato que representa a categoria, cerca de 2 mil coletores de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Guarapari caminharam em manifestação pela Avenida Vitória em direção ao Palácio Anchieta, no Centro da Capital capixaba.
Ainda conforme o Sindilimpe-ES, a paralisação foi decidida em assembleia-geral. Os trabalhadores pedem reajuste salarial de 15% e melhores condições de trabalho, além de um tíquete alimentação linear no valor com o valor de R$ 1 mil sem descontos em caso de atestado, férias ou diferença de escala.
"Foi uma assembleia muito importante. A categoria decidiu de forma unânime pela greve porque não aceita o que foi proposto. Precisamos ser valorizados e respeitados porque realizamos um trabalho fundamental para toda a sociedade"
Evani Reis - Presidenta do Sindilimpe-ES
Outra exigência é o pagamento do plano de saúde integralmente pela empresa responsável, além da higienização dos uniformes. Segundo os coletores, as empresas terceirizadas ofereceram o reajuste salarial de apenas 3,71%.

Patronal marca mediação

O Selurs convocou, na tarde desta segunda-feira (22), o retorno dos coletores de lixo na Grande Vitória as atividades. O pedido veio após a paralisação do grupo na manhã desta segunda. O representante das empresas e prefeituras informaram ainda que foi solicitada uma mediação, marcada para esta terça-feira (23), ao Ministério do Trabalho (MT-ES) para acordo entre os grupos.
Em nota, a associação patronal disse ter feito o pedido para a volta dos coletores por ser um serviço "essencial para manutenção da ordem pública, garantindo à saúde da população, especialmente neste período que são comuns as fortes chuvas de verão".

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