Sindicato pede retorno de coletores ao trabalho na Grande Vitória e tenta mediação

Coletores de lixo da Grande Vitória entraram em greve e caminharam, em protesto, até o Palácio Anchieta Crédito: Fernando Madeira

O Sindicato Estadual das Empresas de Limpeza Urbana do Espírito Santo (Selures) convocou, na tarde desta segunda-feira (22), o retorno dos coletores de lixo na Grande Vitória as atividades. O pedido veio após a paralisação do grupo na manhã desta segunda. O representante das empresas e prefeituras informaram ainda que foi solicitada uma mediação, marcada para esta terça-feira (23), ao Ministério do Trabalho (MT-ES) para acordo entre os grupos.

O anúncio de greve dos funcionários responsáveis pela limpeza urbana da Grande Vitória foi feito nesta segunda, durante protesto do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo (Sindilimpe-ES).

Conforme o Sindilimpe-ES, os trabalhadores pedem reajuste salarial de 15%, melhores condições de trabalho, além de um tíquete alimentação linear no valor com o valor de R$ 1 mil sem descontos em caso de atestado, férias ou diferença de escala.

Em nota, o Selures afirmou que a decisão de greve dos trabalhadores da limpeza urbana prejudica municípios da Grande Vitória.