Sindicato pede retorno de coletores ao trabalho na Grande Vitória e tenta mediação

O Sindicato Estadual das Empresas de Limpeza Urbana do Espírito Santo (Selures) convocou, na tarde desta segunda-feira (22), o retorno dos coletores de lixo na Grande Vitória as atividades. O pedido veio após a paralisação do grupo na manhã desta segunda. O representante das empresas e prefeituras informaram ainda que foi solicitada uma mediação, marcada para esta terça-feira (23), ao Ministério do Trabalho (MT-ES) para acordo entre os grupos.
O anúncio de greve dos funcionários responsáveis pela limpeza urbana da Grande Vitória foi feito nesta segunda, durante protesto do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo (Sindilimpe-ES).
Conforme o Sindilimpe-ES, os trabalhadores pedem reajuste salarial de 15%, melhores condições de trabalho, além de um tíquete alimentação linear no valor com o valor de R$ 1 mil sem descontos em caso de atestado, férias ou diferença de escala.
Em nota, o Selures afirmou que a decisão de greve dos trabalhadores da limpeza urbana prejudica municípios da Grande Vitória.
“O Selures convoca os trabalhadores para continuarem exercendo suas funções, essenciais para manutenção da ordem pública, garantindo à saúde da população, especialmente neste período que são comuns as fortes chuvas de verão”, disse o Sindicato patronal. A reportagem demandou o MT-ES para informações sobre a reunião marcada pelo Selures. Assim que tiver retorno a matéria será atualizada.