É do ES! Aluno de escola pública é aprovado em universidade na Irlanda

Maycon de Menezes Correa, morador de Cariacica aprovado em Economia na Universidade de Cork Crédito: Acervo pessoal

Histórias que inspiram: um jovem morador de Nova Canaã, em Cariacica , foi aprovado para estudar Economia na Universidade de Cork, na Irlanda. Aluno de escola pública durante toda a vida, Maycon de Menezes Correa, de 18 anos, deve embarcar para essa nova aventura em setembro de 2024. E o melhor: segundo ele, o programa da instituição vai oferecer uma bolsa durante o período da graduação, possibilitando que o capixaba more no exterior.

Maycon contou que sempre quis estudar no exterior, mas a única maneira era conseguindo alguma bolsa. "Comecei a pesquisar. Entrei no site da própria universidade e lá tem uma parte que você se inscreve para fazer uma prova com alguns conhecimentos; um deles é o inglês, que você tem que comprovar que fala. Então passei dois anos me preparando", detalhou o estudante.

Além da língua inglesa, ele focou em conteúdos que não tinha tanta aptidão, como Matemática. "No último ano do ensino médio começou essa coisa de Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibular, então comecei a me preparar mais para o Enem do que para esse curso. Mas em novembro de 2023 fiz a prova", lembrou.

De acordo com Maycon, o programa oferecido pela universidade é voltado para alunos de outros países. Para passar na prova, que é online, é preciso obter aproveitamento mínimo de 75%.

"Eu me sinto muito honrado em ter passado e acho que isso é uma visibilidade para que todos os alunos de escola pública possam ver que, através dos estudos, você pode sim chegar onde você quer. Não é porque você não tem condições que você não pode chegar" Maycon de Menezes Correa - Jovem de Cariacica que foi aprovado para universidade na Irlanda

Orgulhosos do ex-aluno, que terminou o Ensino Médio ano passado, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Ana Lopes Balestrero, publicou no perfil oficial do Instagram sobre a aprovação. Veja:

Para o diretor Paulo Sérgio Simões Júnior, diretor da EEEFM Ana Lopes Balestrero, a aprovação de Maycon é motivo de orgulho: "É muito gratificante quando nós temos um aluno de uma escola de uma área de grande vulnerabilidade como Flexal se destacando, ampliando seus horizontes e seguindo pelo mundo através dos próprios sonhos. Tenho certeza de que ele está concretizando os projetos de vida dele. Um menino educado, esforçado, e que a escola teve o maior carinho de estar atuando junto a ele".

Quando a notícia da aprovação chegou, Maycon estava no trabalho — ele é vendedor. "Comecei a ligar para minha mãe, meu pai, porque eu realmente tinha o sonho de ir para fora do país, mas não tinha condições de ir. A única forma que vi que daria era através dos estudos. Na minha família, poucas pessoas têm ensino médio completo ou graduação."