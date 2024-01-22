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Em Pancas

Adolescente quebra vidros de ônibus e causa confusão em rodoviária no ES

Segundo a PM, o adolescente de 17 anos estava agressivo, provocou danos em um estabelecimento comercial e entrou em luta corporal com algumas pessoas
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

22 jan 2024 às 16:52

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 16:52

Adolescente quebra vidros de ônibus e causa confusão em rodoviária de Pancas
Os vidros de um ônibus e a maçaneta da porta de um banheiro foram danificados pelo adolescente na rodoviária de Pancas Crédito: Leitor A Gazeta
Um adolescente de 17 anos causou uma confusão generalizada na Rodoviária de Pancas, no Noroeste do Estado, na noite de domingo (21). Em imagens recebido pela reportagem de A Gazeta, é possível observar que os vidros de alguns ônibus foram quebrados e a maçaneta da porta do banheiro da rodoviária foi danificada. 
Segundo a Polícia Militar, o adolescente estava muito agressivo, provocou danos em um estabelecimento comercial e entrou em luta corporal com algumas pessoas. Ele também resistiu à abordagem dos policiais, sendo necessário o uso da força para imobilizá-lo. 
O jovem foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde, segundo a Polícia Civil, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de dano ao patrimônio, lesão corporal e ameaça. Ele foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado.

Adolescente quebra vidros de ônibus e causa confusão em rodoviária de Pancas

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Pancas informou que nenhum setor da assistência da administração municipal foi acionado pela Polícia Militar até o momento. Caso haja acionamento, a administração dará o encaminhamento necessário.
A reportagem também procurou as empresas responsáveis pelos ônibus danificados para mais detalhes, mas não houve retorno até a publicação da matéria. 

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