Adolescente quebra vidros de ônibus e causa confusão em rodoviária no ES

Os vidros de um ônibus e a maçaneta da porta de um banheiro foram danificados pelo adolescente na rodoviária de Pancas Crédito: Leitor A Gazeta

A Gazeta, é possível observar que os vidros de alguns ônibus foram quebrados e a maçaneta da porta do banheiro da rodoviária foi danificada. Um adolescente de 17 anos causou uma confusão generalizada na Rodoviária de Pancas , no Noroeste do Estado, na noite de domingo (21). Em imagens recebido pela reportagem de, é possível observar que os vidros de alguns ônibus foram quebrados e a maçaneta da porta do banheiro da rodoviária foi danificada.

Segundo a Polícia Militar, o adolescente estava muito agressivo, provocou danos em um estabelecimento comercial e entrou em luta corporal com algumas pessoas. Ele também resistiu à abordagem dos policiais, sendo necessário o uso da força para imobilizá-lo.

O jovem foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde, segundo a Polícia Civil, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de dano ao patrimônio, lesão corporal e ameaça. Ele foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado.

Adolescente quebra vidros de ônibus e causa confusão em rodoviária de Pancas

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Pancas informou que nenhum setor da assistência da administração municipal foi acionado pela Polícia Militar até o momento. Caso haja acionamento, a administração dará o encaminhamento necessário.