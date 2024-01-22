Adolescente quebra vidros de ônibus e causa confusão em rodoviária no ES

Um adolescente de 17 anos causou uma confusão generalizada na Rodoviária de Pancas, no Noroeste do Estado, na noite de domingo (21). Em imagens recebido pela reportagem de A Gazeta, é possível observar que os vidros de alguns ônibus foram quebrados e a maçaneta da porta do banheiro da rodoviária foi danificada.
Segundo a Polícia Militar, o adolescente estava muito agressivo, provocou danos em um estabelecimento comercial e entrou em luta corporal com algumas pessoas. Ele também resistiu à abordagem dos policiais, sendo necessário o uso da força para imobilizá-lo.
O jovem foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde, segundo a Polícia Civil, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de dano ao patrimônio, lesão corporal e ameaça. Ele foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado.
Adolescente quebra vidros de ônibus e causa confusão em rodoviária de Pancas
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Pancas informou que nenhum setor da assistência da administração municipal foi acionado pela Polícia Militar até o momento. Caso haja acionamento, a administração dará o encaminhamento necessário.
A reportagem também procurou as empresas responsáveis pelos ônibus danificados para mais detalhes, mas não houve retorno até a publicação da matéria.