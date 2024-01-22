Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após assassinato

Por que alguns criminosos jogam cal em corpos de vítimas? Entenda

Substância pode causar queimaduras na pele, além de dificultar a liberação de gases; especialista avalia, no entanto, que técnica pode ser pouco eficaz
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

22 jan 2024 às 15:15

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 15:15

O cal é normalmente utilizado na construção civil
A cal é normalmente utilizado na construção civil e nas indústrias química e alimentícias Crédito: Carmeuse Brasil
Frequentemente associado à construção civil, a cal também se tornou uma "peça-chave" no homicídio da enfermeira Íris Rocha de Souza, de 30 anos, em Alfredo Chaves, no Sul do Estado. No momento em que foi localizado, o corpo dela, segundo a Polícia Militar, estava coberto pela substância. Mas por que criminosos utilizam esse tipo de componente, chamado ainda de óxido de cálcio, em alguns crimes?

Veja Também

Por que polícia trata morte de bebê de enfermeira como aborto e não homicídio?

Primeiro, é preciso explicar como a cal é feita e para o quê serve. Segundo o professor de Química Josimar Ribeiro, é um dos elementos mais utilizados em obras, como na preparação da argamassa. Ela também pode ser encontrado nas indústrias químicas e alimentícias. 

POR QUE CRIMONOSOS JOGAM CAL NO CORPO DAS VÍTIMAS?

E quanto aos crimes? Conforme explicou o perito criminal da Polícia Científica do Espírito Santo, Regis Farani, jogar cal em cima do corpo das vítimas é visto como uma estratégia para dificultar a identificação delas. Em alguns casos, além de provocar queimaduras na pele, o elemento consegue diminuir a liberação de gases – sobretudo aqueles causadores do mau odor.

Veja Também

Morta grávida, Íris sonhava viajar para o exterior e terminar mestrado

O especialista, no entanto, avalia que é uma técnica com pouca eficácia, se comparada com aquelas já desenvolvidas pela Polícia Civil. "Acho que se dá uma importância maior do que se deve. Há um efeito, sim, mas não é verdade que impossibilita o reconhecimento do corpo. Conseguimos identificar mesmo com a pele queimada ou danificada", avaliou.

DEPENDENDO DO AMBIENTE, CAL PODE CAUSAR O EFEITO OPOSTO 

Dependendo das condições do ambiente, o perito explica que o criminoso pode até causar o efeito contrário: a preservação do cadáver. É o que acontece, segundo ele, com algumas múmias encontradas no Peru, mantidas em ambientes com a presença da cal.
"Você acha muitas múmias no Peru por conta da baixa umidade, e elas também são encontradas em cavernas de calcário, um composto básico que ajuda a não proliferar bactérias. Elas que vão decompor o corpo bioquimicamente", afirma.

Veja Também

PM detém suspeito de ameaçar secretário de Segurança em Vitória

Regis de Almeida frisa ainda que o uso dessa substância não é tão comum em crimes no Espírito Santo, além de ser um importante sinal de premeditação dos homicídios – ou seja, se for comprovada, é capaz de agravar a pena do indivíduo.
"Ninguém anda com cal dentro do carro, por exemplo. Até porque se ele tiver contato com muita umidade, logo vira pedra. Precisa existir uma intenção bem clara", pontuou.

INVESTIGAÇÕES

Sobre o caso da enfermeira Íris Rocha, a Polícia Civil informou que o crime segue sob investigação da Delegacia de Alfredo Chaves. Em nota, a corporação também destacou que, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados