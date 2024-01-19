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No Morro do Macaco

PM detém suspeito de ameaçar secretário de Segurança em Vitória

A Polícia Militar foi ao local, na região de Tabuazeiro, em Vitória, no final da manhã desta sexta-feira (19), após denúncias que uma mulher estaria sendo espancada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2024 às 18:17

Publicado em 19 de Janeiro de 2024 às 18:17

PM detém suspeito de ameaçar secretário de Segurança em Vitória
Um homem foi detido pela Polícia Militar, no final da manhã desta sexta-feira (19), no Morro do Macaco, em Tabuazeiro, Vitória, suspeito de ter feito ameaças ao secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho nas redes sociais.
Durante abordagem ao homem, a mãe dele compareceu no local e tentou impedir a condução do suspeito e também acabou detida.
De acordo com a Polícia Militar, a corporação recebeu denúncias de que uma mulher estaria sendo espancada por criminosos ligados ao tráfico de drogas na região. Equipes seguiram para o local e realizaram saturação no bairro e foram recebidos com diversos disparos de arma de fogo. Os militares revidaram.
Ainda segundo a PM, durante a operação, um dos suspeitos de participação no confronto foi localizado e detido, sendo constatado que recentemente o mesmo teria feito ameaças dirigidas ao secretário de segurança, coronel Alexandre Ramalho. 

Material apreendido

No local foram apreendidas 160 buchas de maconha, 17 tubetes com a mesma substância, 77 pedras de crack, 55 pinos de cocaína, duas balanças de precisão e dois aparelhos celulares.
Ambos detidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória, onde também foram entregues os materiais apreendidos.
A Polícia Civil informou que a ocorrência está em processo de confecção pela Polícia Militar para posterior encaminhamento ao plantão vigente da delegacia e que, somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas, é que haverá mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante. 

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