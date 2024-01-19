Your browser does not support the audio element. PM detém suspeito de ameaçar secretário de Segurança em Vitória

Um homem foi detido pela Polícia Militar , no final da manhã desta sexta-feira (19), no Morro do Macaco, em Tabuazeiro, Vitória , suspeito de ter feito ameaças ao secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho nas redes sociais.

Durante abordagem ao homem, a mãe dele compareceu no local e tentou impedir a condução do suspeito e também acabou detida.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação recebeu denúncias de que uma mulher estaria sendo espancada por criminosos ligados ao tráfico de drogas na região. Equipes seguiram para o local e realizaram saturação no bairro e foram recebidos com diversos disparos de arma de fogo. Os militares revidaram.

Ainda segundo a PM, durante a operação, um dos suspeitos de participação no confronto foi localizado e detido, sendo constatado que recentemente o mesmo teria feito ameaças dirigidas ao secretário de segurança, coronel Alexandre Ramalho.

Material apreendido

No local foram apreendidas 160 buchas de maconha, 17 tubetes com a mesma substância, 77 pedras de crack, 55 pinos de cocaína, duas balanças de precisão e dois aparelhos celulares.

Ambos detidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória, onde também foram entregues os materiais apreendidos.