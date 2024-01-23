Justiça valida greve, mas determina coleta parcial do lixo no ES

Ruas são tomadas por lixo na Grande Vitória com greve de coletores Crédito: Fernando Madeira

A Justiça do Trabalho concedeu, nesta terça-feira (23), uma liminar ao Sindicato Estadual das Empresas de Limpeza Urbana do Espírito Santo (Selures) e determinou a manutenção, parcial, das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo urbano e hospitalar.

Na decisão, a Justiça não declarou a ilegalidade e abusividade da greve, mas determinou ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares do ES (Sindilimpe) a manutenção de 50% dos serviços de coleta de lixo úmido de residências, restaurantes e similares.

Além disso, ordenou a manutenção de 100% das atividades de recolhimento do lixo hospitalar e de postos de saúde e o mesmo percentual dos serviços de coleta de lixo urbano nas áreas com risco de inundações e de deslizamento, sobretudo em áreas de encosta.

Caso as medidas determinadas pela Justiça, o sindicato receberá multa de R$ 50 mil, por dia.

Uma reunião de conciliação, na Justiça do Trabalho, *está sendo realizada* neste momento entre os sindicatos patronal e de trabalhadores.

LIXO ACUMULADO NA GRANDE VITÓRIA