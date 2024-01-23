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Leonel Ximenes

Justiça valida greve, mas determina coleta parcial do lixo no ES

Sindicato patronal e dos trabalhadores estão reunidos em audiência de conciliação

Públicado em 

23 jan 2024 às 14:41
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ruas são tomadas por lixo na Grande Vitória com greve de coletores
Ruas são tomadas por lixo na Grande Vitória com greve de coletores Crédito: Fernando Madeira
A Justiça do Trabalho concedeu, nesta terça-feira (23), uma liminar ao Sindicato Estadual das Empresas de Limpeza Urbana do Espírito Santo (Selures) e determinou a manutenção, parcial, das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo urbano e hospitalar.
Na decisão, a Justiça não declarou a ilegalidade e abusividade da greve, mas determinou ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares do ES (Sindilimpe) a manutenção de 50% dos serviços de coleta de lixo úmido de residências, restaurantes e similares.
Além disso, ordenou a manutenção de 100% das atividades de recolhimento do lixo hospitalar e de postos de saúde e o mesmo percentual dos serviços de coleta de lixo urbano nas áreas com risco de inundações e de deslizamento, sobretudo em áreas de encosta.

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Caso as medidas determinadas pela Justiça, o sindicato receberá multa de R$ 50 mil, por dia.
Uma reunião de conciliação, na Justiça do Trabalho, *está sendo realizada* neste momento entre os sindicatos patronal e de trabalhadores.

LIXO ACUMULADO NA GRANDE VITÓRIA

Os moradores da Grande Vitória se depararam com muito lixo nas ruas, na manhã desta terça-feira (23). O acumulo do material é resultado da paralisação dos serviços de limpeza urbana anunciada pelos coletores nesta segunda-feira (22).  Diante do risco de o impasse se prolongar, prefeituras da Região Metropolitana têm se mobilizado para evitar o acúmulo de lixo nas ruas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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