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Ruas são tomadas por lixo na Grande Vitória com greve de coletores

Paralisação foi anunciada na segunda-feira (22) e uma reunião deve acontecer nesta terça-feira (23) para tentar resolver o problema
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 jan 2024 às 09:05

Publicado em 23 de Janeiro de 2024 às 09:05

O reflexo da greve dos coletores de lixo no Centro de Vitória
O reflexo da greve dos coletores de lixo no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Os moradores da Grande Vitória se depararam com muito lixo nas ruas, na manhã desta terça-feira (23). O acumulo do material é resultado da paralisação dos serviços de limpeza urbana anunciada pelos coletores nesta segunda-feira (22), devido a um impasse entre o Sindicato dos Trabalhadores (Sindilimpe-ES) e o Sindicato Estadual das Empresas de Limpeza Urbana do Espírito Santo (Selures) na assembleia de negociação salarial. 
Na galeria abaixo, em imagens registradas pelo repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, e o fotojornalista Fernando Madeira, de A Gazeta, é possível ver o impacto da paralisação pelas ruas da Grande Vitória. 

O reflexo da greve dos coletores de lixo no Centro de Vitória

Está prevista, ainda para esta terça-feira (23), uma nova reunião entre representantes dos dois sindicatos, com intermediação do Ministério do Trabalho. Diante do risco de o impasse se prolongar, prefeituras da Região Metropolitana tem se mobilizado para evitar o acúmulo de lixo nas ruas.

O reflexo da greve dos coletores de lixo em Cariacica.

O que diz os sindicatos

  • Sindilimpe: reivindica reajuste salarial de 15%; melhores condições de trabalho; tíquete-alimentação linear no valor de R$ 1 mil e sem descontos em caso de atestado; férias ou diferença de escala; pagamento do plano de saúde integralmente pela empresa responsável; além da higienização dos uniformes. "A categoria decidiu de forma unânime pela greve porque não aceita o que foi proposto. Precisamos ser valorizados e respeitados porque realizamos um trabalho fundamental para toda a sociedade", disse a presidente do Sindilimpe, Evani Reis, após a assembleia que levou à paralisação.

  • Selures (patronal): esclarece que continuará buscando um acordo para o impasse instalado. "A associação patronal gostaria de informar que solicitou mediação, marcada para acontecer nesta terça-feira (23), ao Ministério do Trabalho (MT-ES)", informa. "O Selures convoca os trabalhadores para continuarem exercendo as suas funções, essenciais para manutenção da ordem pública, garantindo a saúde da população, especialmente neste período que são comuns as fortes chuvas de verão", diz o nota.

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