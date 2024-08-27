Incêndio atinge área de vegetação perto de escola e casa em Colatina

Um incêndio atingiu uma área de vegetação perto de uma escola no bairro Colúmbia, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (26). Segundo o Corpo de Bombeiros, havia o risco de as chamas atingirem uma casa, mas foi feito o combate e não houve registro de danos materiais. A região queimada corresponde a aproximadamente 180 hectares.
No local, os Bombeiros constataram que o incêndio se espalhava por uma grande área. O combate foi iniciado na parte de baixo da escola, pela proximidade do imóvel que estava sob risco. O avanço do fogo foi impedido e, então, os militares foram para o outro lado, onde as chamas chegaram a uma plantação de bananas, que também foi contido.
Durante os trabalhos dos militares foram construídos aceiros e foi feito o uso de linha fria, técnicas utilizadas para impedir o avanço das chamas no combate.