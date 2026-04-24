Escola estadual de Linhares instala câmeras em banheiros e gera polêmica

A gestora afirmou ainda que, durante um período em que esteve de férias, ocorreram casos de indisciplina na escola, incluindo consumo de bebida alcoólica por estudantes. Medidas disciplinares e pedagógicas foram tomadas, mas duas famílias não teriam aceitado as providências e a existência das câmeras no banheiro foi questionada. Mesmo após explicar que os equipamentos estavam desligados, uma estudante teria sido orientada a filmar o local, o que a diretora apontou como "uma ação de má-fé".