Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Denúncia

Escola estadual de Linhares instala câmeras em banheiros e gera polêmica

Sedu determinou retirada imediata dos equipamentos e afirma que medida fere direito à privacidade

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 11:53

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

24 abr 2026 às 11:53
Secretaria de Estado da Educação afirma que determinou retirada dos equipamentos quando teve ciência do fato
Sedu informou que medidas administrativas serão adotadas e que caso está sendo acompanhado Jota Júnior

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) José de Caldas Brito, em Linhares, instalou câmeras de monitoramento em banheiros da unidade, o que gerou polêmica e levou à intervenção da Secretaria de Estado da Educação (Sedu). O órgão informou que não autoriza esse tipo de equipamento em espaços de uso íntimo, por considerar a prática incompatível com a legislação e com o direito à privacidade.

Procurada por A Gazeta, a Sedu explicou que, assim que tomou conhecimento da situação, foi realizada uma apuração imediata, que identificou que os equipamentos não estavam em funcionamento. A direção da escola alegou que a instalação teve como objetivo inibir possíveis ocorrências, mas a iniciativa não está alinhada às diretrizes da secretaria.

Secretaria de Estado da Educação afirma que determinou retirada dos equipamentos quando teve ciência do fato
A Sedu reforçou que não autoriza a instalação de câmeras em locais íntimos, como banheiros, por se tratar de uma medida incompatível com a legislação vigente e com o direito à privacidade Reprodução | Eu vi em Linhares

Diante do caso, a Sedu determinou a retirada imediata dos equipamentos e informou que medidas administrativas cabíveis serão adotadas. A pasta destacou que segue acompanhando a situação em articulação com os órgãos competentes.

A Secretaria de Estado da Educação reforçou ainda o compromisso com a promoção de ambientes escolares seguros, desde que respeitados os direitos de estudantes e profissionais da educação.

A Polícia Civil informou que não há registro de boletim de ocorrência referente aos fatos, já o Ministério Ministério Público do Estado do Espírito Santo disse que foi instaurada Notícia de Fato para apurar o caso junto à Superintendência Regional de EducaçãoO MPES aguarda o retorno das informações até a próxima segunda-feira (27).

Outro lado

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a diretora da escola informou que foi afastada do cargo ao final da tarde de sexta-feira (24). Ela explicou que as câmeras já estavam na escola desde meados de 2019 — embora não exista um registro exato da data de instalação — e que os equipamentos estavam desativados, ou seja, não faziam qualquer tipo de gravação ou armazenamento de imagens.

A gestora afirmou ainda que, durante um período em que esteve de férias, ocorreram casos de indisciplina na escola, incluindo consumo de bebida alcoólica por estudantes. Medidas disciplinares e pedagógicas foram tomadas, mas duas famílias não teriam aceitado as providências e a existência das câmeras no banheiro foi questionada. Mesmo após explicar que os equipamentos estavam desligados, uma estudante teria sido orientada a filmar o local, o que a diretora apontou como "uma ação de má-fé".

Por fim, ela ressaltou que, mesmo em funcionamento, as câmeras não teriam alcance para gravar o interior das cabines do banheiro."Reforço que sempre atuei com responsabilidade, ética e compromisso com a segurança e o bem-estar dos estudantes", finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares ES Norte Escola Sedu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jantar saudável: 3 pratos leves e proteicos para o dia a dia
Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina
Imagem de destaque
Cronograma capilar em casa: 5 passos profissionais para recuperar os fios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados