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ES 164

Motorista de caminhão morre em acidente na ‘Curva da Morte’ no Sul do ES

Corpo de Bombeiros retirou a vítima, identificada como Wellington da Silva Machado, de 24 anos, das ferragens durante a manhã desta quarta-feira (28)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 ago 2024 às 11:44

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 11:44

Um motorista de 24 anos morreu durante a madrugada desta quarta-feira (28) após perder o controle do caminhão, carregado de verduras, e capotar na ES 164, na Serra de Soturno, ponto conhecido como "Curva da Morte", em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Wellington da Silva Machado. O corpo foi retirado das ferragens, pelos bombeiros, durante a manhã.
Motorista de caminhão morre em acidente na ‘Curva da Morte’ no Sul do ES
Caminhão estava carregado de verduras e capotou após colidir com o guarda-corpo Crédito: Leitor | A Gazeta
De acordo com a Polícia Militar, o veículo descia o trecho no sentido Cachoeiro de Itapemirim quando bateu no guarda-corpo na curva. O local do capotamento é conhecido por acidentes graves envolvendo caminhões e carretas que perdem o controle na descida.
No local, os bombeiros acessaram a cabine do veículo e constataram que a vítima já estava morta. O corpo foi retirado e deixado aos cuidados da Polícia Científica. Depois, foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro.
O trânsito chegou a ser totalmente interditado pela manhã para trabalho da perícia e retirada da carga. O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) fez a limpeza do trecho.

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