Motorista de caminhão morre em acidente na ‘Curva da Morte’ no Sul do ES

Caminhão estava carregado de verduras e capotou após colidir com o guarda-corpo

No local, os bombeiros acessaram a cabine do veículo e constataram que a vítima já estava morta. O corpo foi retirado e deixado aos cuidados da Polícia Científica. Depois, foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro.