Manifestação causa interdição no trânsito da Rodovia do Contorno

Em nota, às 10h50, a Eco101 havia informado que: "O início da manifestação foi registrado às 9h02 no km 283, em Cariacica. As pessoas interditaram totalmente o trecho e para atendimento da ocorrência foram acionados recursos operacionais (ambulância e viatura de inspeção) e equipes de limpeza e conservação da concessionária, além da PRF. O tráfego segue por uma faixa no sentido Serra (norte)". Às 11h, segundo a PRF, a pista foi totalmente liberada.