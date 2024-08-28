Manifestação causa interdição no trânsito da Rodovia do Contorno

Um protesto causou interdição total no km 283 da BR 101, trecho conhecido como Rodovia do Contorno, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (28). A informação foi divulgada pela Eco101, concessionária que administra a rodovia. Em vídeos enviados à reportagem de A Gazeta, é possível ver os manifestantes e fumaça na pista. A pista foi totalmente liberada às 11h, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Segundo PRF, o protesto é motivado pela poluição da água do rio Santa Maria, onde os peixes estão morrendo, na baía de Vitória, por causa de uma suposta contaminação da água, que está prejudicando a pesca na Capital e em Cariacica. Cerca de 20 pessoas colocaram pneus na pista e atearam fogo.
Em nota, às 10h50, a Eco101 havia informado que: "O início da manifestação foi registrado às 9h02 no km 283, em Cariacica. As pessoas interditaram totalmente o trecho e para atendimento da ocorrência foram acionados recursos operacionais (ambulância e viatura de inspeção) e equipes de limpeza e conservação da concessionária, além da PRF. O tráfego segue por uma faixa no sentido Serra (norte)". Às 11h, segundo a PRF, a pista foi totalmente liberada.