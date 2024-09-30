Vítimas mortas a tiros em Marataízes, Caylan e Lucas eram amigos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Segundo a Polícia Militar , o atirador foi linchado por populares após o crime e preso em flagrante. A investigação da Polícia Civil revelou que Caylan e um adolescente faziam manobras perigosas com motocicletas no ginásio poliesportivo da comunidade de Boa Vista, o que irritou Pedro Fernandes Florindo, de 64 anos, que estava embriagado e incomodado com o barulho.

O delegado Thiago Gomes Viana, titular da delegacia de Marataízes, explicou que após uma discussão acalorada, Caylan voltou para casa e relatou aos pais ter sido ameaçado de morte. Ele retornou ao local com Lucas como garupa, acompanhado de familiares preocupados com a situação. Câmeras de videomonitoramento capturaram o momento em que as vítimas chegaram ao local, seguidas de uma briga, durante a qual Pedro sacou uma arma e atirou em Caylan e Lucas.

Testemunhas relataram aos investigadores que Caylan tentou desarmar o suspeito com um golpe de capacete, mas não conseguiu impedir os disparos. Ambos os jovens foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

O suspeito foi contido pelos familiares das vítimas, que conseguiram desarmá-lo, retirando a pistola calibre .40, registrada em seu nome como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador). Ele foi preso em flagrante após receber atendimento médico devido às lesões sofridas durante a briga. O delegado Thiago Gomes Viana informou que a Polícia Civil finalizou o inquérito com o indiciamento do suspeito por duplo homicídio qualificado, por motivo fútil e uso de arma de fogo de uso restrito.

Your browser does not support the audio element. Amigos foram mortos por causa de barulho, conclui polícia

A Polícia Civil também confirmou que Pedro Fernandes Florindo, de 64 anos, permanece preso preventivamente, e o caso foi encaminhado à Justiça.

Jovens assassinados eram amigos

De acordo com a apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, a família de Caylan conhecia o autor dos disparos e não sabia de nenhuma desavença entre os envolvidos. Caylan e Lucas eram amigos havia cerca de três anos. O primeiro era pescador de alto-mar, e o segundo trabalhava como monitor da viação Sudeste.

Caylan deixou a esposa e uma filha de um mês de vida. Ele foi sepultado no cemitério de Jacarandá, em Marataízes. Lucas também era casado e a esposa está grávida de dois meses.

Ponto a ponto - Relembre o crime

Os jovens Caylan Porto da Silva, de 19 anos, e Lucas de Melo Ventura, de 24 anos, foram assassinados a tiros na noite do dia 21 de setembro, na comunidade de Boa Vista do Sul, no interior de Marataízes.

Segundo registro policial, Caylan Porto da Silva, de 19 anos, morreu a caminho da Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes. Ele foi atingido por dois tiros nas costas. O outro jovem, de 24 anos, identificado como Lucas de Melo Ventura, levou dois tiros no abdômen e foi socorrido em estado grave para Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim, mas também não resistiu e morreu.



No local do crime, a Polícia Militar recebeu a informação de que o suspeito de realizar os disparos, após ser contido e agredido por populares, havia sido socorrido para uma unidade hospitalar em Presidente Kennedy. Uma equipe foi ao local para dar voz de prisão ao suspeito e realizar escolta. A Polícia Civil informou que o atirador é um colecionador de armas, identificado como Pedro Fernandes Florindo, de 64 anos, que segue preso preventivamente (por tempo indeterminado).



Segundo relatos de testemunhas aos policiais militares na noite do crime, o suspeito havia consumido bebidas alcoólicas desde as 11h do sábado do duplo homicídio.



A arma utilizada no crime, uma pistola da marca Taurus, com um carregador contendo nove munições intactas e uma deflagrada, foi entregue aos policiais militares por um morador que prestou socorro às vítimas. O armamento foi entregue na delegacia de Itapemirim.



O suspeito foi transferido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, sob escolta policial até receber alta médica. À reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou nesta segunda-feira (30) que o atirador segue preso no Centro de Detenção Provisória de Marataízes (CDPM).

