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Crime em Marataízes

Amigos foram mortos por causa de barulho, conclui polícia

Caylan Porto da Silva, de 19 anos, e Lucas de Melo Ventura, de 24 anos, foram assassinados na noite do dia 21 de setembro;  Pedro Fernandes Florindo, de 64 anos, é apontado como o autor do crime
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

30 set 2024 às 17:18

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 17:18

Vítimas mortas a tiros em Marataízes, Caylan e Lucas eram amigos
Vítimas mortas a tiros em Marataízes, Caylan e Lucas eram amigos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A Polícia Civil indiciou Pedro Fernandes Florindo, de 64 anos, por duplo homicídio, por motivo fútil e pelo uso de arma de fogo de uso restrito, suspeito de matar a tiros os jovens Caylan Porto da Silva, de 19 anos, e Lucas de Melo Ventura, de 24 anos, no dia 21 de setembro, na comunidade de Boa Vista do Sul, zona rural de Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Segundo a polícia, o crime foi motivado pela irritação do suspeito embriagado, com o barulho da moto de Caylan. Imagens de uma câmera divulgadas pela polícia (assista trecho abaixo) mostram apenas o início da confusão que antecedeu o crime, mas não registram o momento exato dos disparos.
Segundo a Polícia Militar, o atirador foi linchado por populares após o crime e preso em flagrante. A investigação da Polícia Civil revelou que Caylan e um adolescente faziam manobras perigosas com motocicletas no ginásio poliesportivo da comunidade de Boa Vista, o que irritou Pedro Fernandes Florindo, de 64 anos, que estava embriagado e incomodado com o barulho.
O delegado Thiago Gomes Viana, titular da delegacia de Marataízes, explicou que após uma discussão acalorada, Caylan voltou para casa e relatou aos pais ter sido ameaçado de morte. Ele retornou ao local com Lucas como garupa, acompanhado de familiares preocupados com a situação. Câmeras de videomonitoramento capturaram o momento em que as vítimas chegaram ao local, seguidas de uma briga, durante a qual Pedro sacou uma arma e atirou em Caylan e Lucas.
Testemunhas relataram aos investigadores que Caylan tentou desarmar o suspeito com um golpe de capacete, mas não conseguiu impedir os disparos. Ambos os jovens foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.
O suspeito foi contido pelos familiares das vítimas, que conseguiram desarmá-lo, retirando a pistola calibre .40, registrada em seu nome como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador). Ele foi preso em flagrante após receber atendimento médico devido às lesões sofridas durante a briga. O delegado Thiago Gomes Viana informou que a Polícia Civil finalizou o inquérito com o indiciamento do suspeito por duplo homicídio qualificado, por motivo fútil e uso de arma de fogo de uso restrito.
Amigos foram mortos por causa de barulho, conclui polícia
A Polícia Civil também confirmou que Pedro Fernandes Florindo, de 64 anos, permanece preso preventivamente, e o caso foi encaminhado à Justiça.

Jovens assassinados eram amigos

De acordo com a apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, a família de Caylan conhecia o autor dos disparos e não sabia de nenhuma desavença entre os envolvidos. Caylan e Lucas eram amigos havia cerca de três anos. O primeiro era pescador de alto-mar, e o segundo trabalhava como monitor da viação Sudeste.
Caylan deixou a esposa e uma filha de um mês de vida. Ele foi sepultado no cemitério de Jacarandá, em Marataízes. Lucas também era casado e a esposa está grávida de dois meses.

Ponto a ponto - Relembre o crime

  • Os jovens Caylan Porto da Silva, de 19 anos, e Lucas de Melo Ventura, de 24 anos,  foram assassinados a tiros na noite do dia 21 de setembro, na comunidade de Boa Vista do Sul, no interior de Marataízes. 
  • Segundo registro policial, Caylan Porto da Silva, de 19 anos, morreu a caminho da Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes. Ele foi atingido por dois tiros nas costas. O outro jovem, de 24 anos, identificado como Lucas de Melo Ventura, levou dois tiros no abdômen e foi socorrido em estado grave para Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim, mas também não resistiu e morreu.
  • No local do crime, a Polícia Militar recebeu a informação de que o suspeito de realizar os disparos, após ser contido e agredido por populares, havia sido socorrido para uma unidade hospitalar em Presidente Kennedy. Uma equipe foi ao local para dar voz de prisão ao suspeito e realizar escolta. A Polícia Civil informou que o atirador é um colecionador de armas, identificado como Pedro Fernandes Florindo, de 64 anos, que segue preso preventivamente (por tempo indeterminado).
  • Segundo relatos de testemunhas aos policiais militares na noite do crime, o suspeito havia consumido bebidas alcoólicas desde as 11h do sábado do duplo homicídio.
  • A arma utilizada no crime, uma pistola da marca Taurus, com um carregador contendo nove munições intactas e uma deflagrada, foi entregue aos policiais militares por um morador que prestou socorro às vítimas. O armamento foi entregue na delegacia de Itapemirim.
  • O suspeito foi transferido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, sob escolta policial até receber alta médica. À reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou nesta segunda-feira (30) que o atirador segue preso no Centro de Detenção Provisória de Marataízes (CDPM).
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa do suspeito citado na reportagem. O espaço segue aberto para manifestação. .

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