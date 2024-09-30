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Festa de aniversário

Explosão em churrasqueira deixa sete feridos em Laranja da Terra; vídeo

Festa acontecia na rua, na tarde do último sábado (28); das sete pessoas feridas, três sofreram queimaduras mais graves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2024 às 13:14

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 13:14

Uma churrasqueira explodiu durante uma festa de aniversário que acontecia em frente a um bar em Laranja da Terra, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde deste sábado (28). Câmeras de segurança registraram o momento em que as pessoas são atingidas pelas chamas. Segundo testemunhas, sete ficaram feridas. A celebração do aniversário acontecia no distrito de Joatuba. Nas imagens é possível ver que o fogo sobe repentinamente, chegando a atingir pessoas no entorno, que correm.
Mesas e cadeiras foram colocadas pelos participantes na rua e havia até crianças próximo ao local. Com a explosão, as cadeiras são derrubadas e algumas pessoas aparecem se debatendo e com a roupa em chamas.
De acordo com moradores da região, das sete pessoas, três ficaram feridas mais gravemente, com queimaduras de segundo e terceiro graus, e precisaram ser transferidas para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.
Explosão em churrasqueira no interior do Espírito Santo
Explosão em churrasqueira no interior do Espírito Santo Crédito: Reprodução
O sobrinho de uma das vítimas que está internada disse que um dos participantes jogou álcool diretamente na churrasqueira, provocando a explosão.
“Acho que eles não viram que o fogo estava baixo, mas tinha fogo. Estavam bebendo também. Um deles jogou álcool diretamente na churrasqueira. Estava em um botijão grande, o fogo subiu, seguiu o caminho do álcool até o galão, foi quando deu a explosão”, contou o homem, que não quis se identificar.
Explosao-em-churrasqueira-deixa-sete-feridos-em-laranja-da-terra
Procurados pela reportagem de A Gazeta, o Corpo de Bombeiros e as polícias Militar e Civil informaram que não foram acionados para a ocorrência.
Com informações de Ana Elisa Bassi, do g1 Espírito Santo

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