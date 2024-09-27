Incêndio florestal destrói casa onde moravam funcionários de fazenda no ES

O Corpo de Bombeiros informou que quando a equipe chegou ao local já não havia mais chamas. Uma servidora da Defesa Civil de Conceição do Castelo confirmou aos militares que ninguém se feriu, explicando que os moradores conseguiram sair com vida, mas que haviam perdido tudo.

A residência pertence ao dono de uma fazenda e os moradores são funcionários dele. Os militares do Corpo de Bombeiros retiraram do imóvel incendiado um botijão de gás que ainda estava dentro da casa, e realizou o resfriamento de alguns pontos quentes da residência. Não houve solicitação de perícia.