Incêndio atinge apartamento após ventilador de teto pegar fogo na Serra

Um incêndio atingiu um apartamento do segundo andar da Torre 1 do Condomínio Reserva Verde, que fica no bairro Santa Luzia, na Serra, ao lado do Parque da Cidade, durante a manhã deste sábado (28). Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a fumaça densa causada pelas chamas saindo do imóvel.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os moradores informaram que as chamas começaram após um curto-circuito em um ventilador de teto.

Nas gravações feitas por testemunhas, é possível ver que os moradores evacuaram o prédio por causa do incêndio. A corporação disse ainda que não houve feridos e o fogo já foi controlado.