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Violência

Homem mata dois jovens a tiros, é agredido e acaba preso em Marataízes

Crime aconteceu na noite de sábado (21). Caylan Porto da Silva, de 19 anos, levou dois tiros nas costas. Lucas de Melo Ventura, 24, foi baleado duas vezes no abdômen Suspeito, de 64 anos, foi preso após dar entrada em hospital
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 set 2024 às 12:21

Publicado em 22 de Setembro de 2024 às 12:21

Vítimas mortas a tiros em Marataízes, Caylan e Lucas eram amigos
Vítimas mortas a tiros em Marataízes, Caylan e Lucas eram amigos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um jovem de 19 anos e outro, de  24 anos, foram mortos após serem atingidos por tiros na localidade de Boa Vista do Sul, interior de Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (21). Segundo a Polícia Militar, o suspeito de ter atirado, um homem de 64 anos,  acabou agredido por populares após o crime. Ele foi preso. 
Segundo registro policial, Caylan Porto da Silva, de 19 anos, morreu a caminho da Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes. Ele foi atingido por dois tiros nas costas. O outro jovem, de 24 anos, identificado como Lucas de Melo Ventura, levou dois tiros no abdômen e foi socorrido em estado grave para Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim, mas também não resistiu e morreu.
No local do crime, a Polícia Militar recebeu a informação de que o suspeito de realizar os disparos,  após ser contido e agredido por populares, havia sido socorrido para uma unidade hospitalar em Presidente Kennedy. Uma equipe foi ao local para dar voz de prisão ao suspeito e realizar escolta.
Aos policiais, o homem, identificado como Pedro Fernandes Florindo, contou que é colecionador de armas e que possui apenas a posse da arma utilizada no crime. Segundo relatos de testemunhas aos militares, o suspeito havia consumido bebidas alcoólicas desde as 11h de sábado. A motivação do crime não foi informada.
A arma utilizada no crime, uma pistola da marca Taurus, com um carregador contendo nove munições intactas e uma deflagrada, foi entregue aos militares por um morador que prestou socorro às vítimas. O armamento foi entregue na delegacia de Itapemirim.
O suspeito foi transferido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, sob escolta policial até receber alta médica.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que  o suspeito, de 64 anos, foi conduzido à Delegacia de Polícia de Marataízes, e  autuado em flagrante, duas vezes, por homicídio. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).
Os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica (PCIES), em Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

Jovens eram amigos

De acordo com a apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, a família de Caylan conhecia o autor dos disparos e não sabia de nenhuma desavença entre os envolvidos. Caylan e Lucas eram amigos havia cerca de três anos. O primeiro era pescador de alto-mar, e o segundo trabalhava como monitor da viação Sudeste.
Caylan deixa a esposa e uma filha de um mês de vida. Ele deve ser sepultado no cemitério de Jacarandá, em Marataízes. Lucas também era casado e a esposa está grávida de dois meses. 

Possível motivação

Segundo a mãe de Caylan, Syntia Porto Neto, o filho teria tido um desentendimento com o suspeito antes do crime. O jovem estava andando de moto e acelerou o veículo. Logo depois, Pedro parou ele e o derrubou no chão. "Meu filho chegou nervoso, porque foi ameaçado de morte. Ele depois voltou para o local e nós fomos atrás. Meu marido falou assim: 'Pedro, você me conhece, eu sou o pai desse menino'. Ele pegou a arma e apontou para o meu marido. Nisso, meu filho tentou evitar usando um capacete e acabou sendo baleado. Ele tirou a vida do meu filho e deu dois tiros no Lucas", contou para a TV Gazeta Sul.
"Tirou a vida de duas pessoas do bem e trabalhadores. Acabou com as nossa famílias. Ele estava transtornado. Ele não quis conversa"
Syntia Porto Neto - Mãe de Caylan

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