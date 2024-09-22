Barulho de moto pode ter motivado assassinato de jovens em Marataízes

A mãe de Caylan, Syntia Porto Neto, disse em entrevista para o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul , que Pedro teria derrubado seu filho da moto após o jovem acelerar o veículo. “Meu filho voltou para casa nervoso, falando que foi ameaçado de morte. Ele não aceitava o que tinha acontecido. Depois ele voltou e fomos atrás. O pai dele tentou conversar, mas o Pedro tentou atirar nele. Caylan, usando um capacete, deu um golpe no homem, mas acabou sendo atingido pelo tiro. Ele depois deu dois tiros no Lucas”, contou.

Caylan era pescador de alto-mar e deixa a esposa e uma filha de um mês de vida, e Lucas trabalhava como monitor da Viação Sudeste e deixa a esposa grávida de dois meses. Ambos eram amigos havia cerca de três anos. “Ele tirou a vida de duas pessoas do bem, de trabalhadores. Acabou com as nossas famílias. Ele estava transtornado. Ele não quis conversar. Eu quero justiça pela vida do meu filho e do Lucas”, completou Syntia.