Barulho de moto pode ter motivado assassinato de jovens em Marataízes

O assassinato de Caylan Porto da Silva, de 19 anos, e de Lucas de Melo Ventura, de 24, mortos a tiros na localidade de Boa Vista do Sul, interior de Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (21), pode ter tido como motivação um desentendimento causado por barulho de moto. O suspeito, Pedro Fernandes Florindo, de 64 anos, foi preso em flagrante e encaminhado a um presídio.
A mãe de Caylan, Syntia Porto Neto, disse em entrevista para o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, que Pedro teria derrubado seu filho da moto após o jovem acelerar o veículo. “Meu filho voltou para casa nervoso, falando que foi ameaçado de morte. Ele não aceitava o que tinha acontecido. Depois ele voltou e fomos atrás. O pai dele tentou conversar, mas o Pedro tentou atirar nele. Caylan, usando um capacete, deu um golpe no homem, mas acabou sendo atingido pelo tiro. Ele depois deu dois tiros no Lucas”, contou.
Caylan era pescador de alto-mar e deixa a esposa e uma filha de um mês de vida, e Lucas trabalhava como monitor da Viação Sudeste e deixa a esposa grávida de dois meses. Ambos eram amigos havia cerca de três anos. “Ele tirou a vida de duas pessoas do bem, de trabalhadores. Acabou com as nossas famílias. Ele estava transtornado. Ele não quis conversar. Eu quero justiça pela vida do meu filho e do Lucas”, completou Syntia.
No local do crime, a Polícia Militar recebeu a informação de que o suspeito de realizar os disparos, após ser contido e agredido por populares, havia sido socorrido para uma unidade hospitalar em Presidente Kennedy. Uma equipe foi ao local para dar voz de prisão ao suspeito e realizar escolta. Aos policiais, Pedro contou que é colecionador de armas e que possui apenas a posse da arma utilizada no crime. Segundo relatos de testemunhas aos militares, o suspeito havia consumido bebidas alcoólicas desde as 11h de sábado. A motivação do crime não foi informada.
A arma utilizada no crime, uma pistola da marca Taurus, com um carregador contendo nove munições intactas e uma deflagrada, foi entregue aos militares por um morador que prestou socorro às vítimas. O armamento foi entregue na delegacia de Itapemirim. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o suspeito, de 64 anos, foi conduzido à Delegacia de Polícia de Marataízes, e autuado em flagrante, duas vezes, por homicídio. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).