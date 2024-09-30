Homem fica ferido em acidente em Alfredo Chaves

Imagem mostra carro bastante danificado após acidente Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem ficou ferido em um acidente entre dois veículos na rodovia ES 146, em Alfredo Chaves Região Serrana do Espírito Santo , na manhã desta segunda-feira (30). Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe encontrou a vítima presa às ferragens de um Fiat Uno.

Os bombeiros realizaram cortes na lataria e retiraram a vítima, que foi entregue aos cuidados da equipe do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O estado de saúde do motorista não foi divulgado.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do outro veículo envolvido no acidente relatou que seguia em direção a Alfredo Chaves e, ao entrar em uma curva, perdeu o controle do veículo, colidindo com o carro que estava no sentido contrário. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.

Ainda segundo a corporação, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista ferido estava vencida e o veículo com o licenciamento atrasado.