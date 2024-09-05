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Dois estão foragidos

'Coé': suspeito de matar irmãos adolescentes em Linhares é preso na Bahia

Estevão Azevedo Costa e João Francisco de Azevedo Costa foram encontrados mortos no dia 8 de agosto; outros dois suspeitos do crime são procurados pela polícia
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

05 set 2024 às 08:49

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 08:49

Irmãos de 14 e 15 anos são encontrados mortos em Linhares
Na imagem, Estevão Azevedo Costa, de 14 anos, à esquerda, e João Francisco de Azevedo Costa, de 15 anos, à direita Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A Polícia Militar da Bahia prendeu, na tarde de quarta-feira (4), na cidade de Prado (BA), um dos suspeitos do assassinato dos irmãos Estevão Azevedo Costa, de 14 anos, e João Francisco de Azevedo Costa, de 15 anos. O indivíduo, identificado com Cosme Ramos de Jesus, conhecido como "Coé", estava trabalhando como pedreiro em uma construção no Condomínio Reserva da Barra, na cidade baiana. 
Estevão e João Francisco foram executados com vários tiros na cabeça. Eles desapareceram na noite do dia 7 de agosto, e foram encontrados mortos na tarde do dia seguinte. O registro policial detalhou que Estevão teve oito perfurações na cabeça. Já João Francisco ficou com cinco marcas de disparos.
Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, além de "Coé", outros dois indivíduos são suspeitos do assassinato dos irmãos: John Riquel Santos Correa, conhecido como "MT", e Natan dos Santos Silva, vulgo "Patati". Eles ainda são procurados pela polícia.

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Segundo a corporação, os três suspeitos atraíram os adolescentes para uma cilada e, depois, os executaram. Em entrevista à reportagem da TV Gazeta na época do crime, a mãe das vítimas relatou que todos estavam em casa quando João Francisco recebeu uma mensagem. Em seguida, ele saiu com Estevão em um carro de aplicativo e não foram mais vistos. 
Também em entrevista à TV Gazeta, o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, João Francisco recebeu uma ligação e iria sair sozinho, mas acabou levando o irmão.
“O irmão não iria, mas foi com ele. Foi feita uma armadilha para eles e eles foram assassinados. O mais velho, segundo consta, saiu de casa com uma submetralhadora de fabricação caseira, porque eles foram chamados para o cometimento de crimes”, declarou o delegado.
Lucindo ainda afirmou que há registro de envolvimento dos irmãos em crimes de tráfico de drogas e roubo.

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