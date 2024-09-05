'Coé': suspeito de matar irmãos adolescentes em Linhares é preso na Bahia

Na imagem, Estevão Azevedo Costa, de 14 anos, à esquerda, e João Francisco de Azevedo Costa, de 15 anos, à direita

Também em entrevista à TV Gazeta , o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, João Francisco recebeu uma ligação e iria sair sozinho, mas acabou levando o irmão.

“O irmão não iria, mas foi com ele. Foi feita uma armadilha para eles e eles foram assassinados. O mais velho, segundo consta, saiu de casa com uma submetralhadora de fabricação caseira, porque eles foram chamados para o cometimento de crimes”, declarou o delegado.