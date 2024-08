Irmãos encontrados mortos em Linhares foram executados com tiros na cabeça

Adolescentes estavam em casa na noite de quarta-feira (7), com a família, quando um deles recebeu uma mensagem e os dois saíram em um carro de aplicativo

Os dois irmãos encontrados mortos na tarde de quinta-feira (8) no residencial Jocafe, no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foram identificados como Estevão Azevedo Costa, de 14 anos, e João Francisco de Azevedo Costa, de 15. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, as vítimas foram executadas com vários tiros na cabeça.