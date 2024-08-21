Polícia divulga suspeitos de atrair irmãos para cilada e morte no ES

São eles:

John Riquel Santos Correa, 24 anos — apelido "MT"

Natan dos Santos Silva, 26 anos — apelido "Patati"

Cosme Ramos de Jesus, 27 anos — apelido "Coe"





Agora todos estão com mandados de prisão em aberto e são considerados foragidos. A Polícia Civil divulgou imagens deles na tentativa de que a população também auxilie a prendê-los.