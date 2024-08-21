Polícia divulga suspeitos de atrair irmãos para cilada e morte no ES

Três jovens foram identificados pela Polícia Civil como suspeitos da morte dos irmãos João Francisco de Azevedo Costa, de 15 anos, e Estevão de Azevedo Costa, de 14. O crime aconteceu no bairro Santa Cruz, em Linhares, Norte do Espírito Santo, no início do mês.
São eles:
- John Riquel Santos Correa, 24 anos — apelido "MT"
- Natan dos Santos Silva, 26 anos — apelido "Patati"
- Cosme Ramos de Jesus, 27 anos — apelido "Coe"
Qualquer informação pode ser repassada via Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e o sigilo garantido. Quem preferir, pode acionar a polícia pela internet.
De acordo com as investigações policiais, os suspeitos atraíram os irmãos para uma cilada e depois os executaram.