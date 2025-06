Devolvido ao mar

Golfinho é resgatado após encalhar em praia de Anchieta no Sul do ES

Equipes tentaram levar o animal para o fundo do mar duas vezes, mas ele retornava para a região costeira; resgate foi concluído com ajuda de um barco

Um golfinho foi resgatado e devolvido para o mar após encalhar na praia de Guanabara, em Anchieta, cidade localizada no litoral Sul do Espírito Santo. O resgate começou na manhã desta sexta-feira (6) e foi finalizado já no início da tarde, por volta das 15h, com apoio de equipes do Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar) e do Instituto Orca.>