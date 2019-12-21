Fiscalização encontra drogas e detém três durante festa em Vila Velha

Ação em festa clandestina resulta em apreensão de drogas e prisão de três suspeitos Crédito: Guarda Muncipal

Três pessoas foram detidas durante uma ação de fiscalização em uma casa onde acontecia uma festa na madrugada deste sábado (21) no bairro Soteco, em Vila Velha . Também foram apreendidas drogas como cocaína, ecstasy e metanfetamina.

A festa ocorria em um sobrado e havia cerca de 80 pessoas. Ao notar a presença dos policiais, muitos participantes se esconderam na parte de baixo da casa, local onde foram encontradas drogas e os três detidos: o dono da residência, de 43 anos, e as duas filhas dele, de 20 e 15 anos.

Polícia fiscaliza festa clandestina em Vila Velha

O local tinha várias dependências amplas e ainda será investigado por ser utilizado como ponto de tráfico de drogas, desmanche de bicicletas e também para esconder objetos fruto de receptação. Na residência, também foram encontradas muitas bicicletas, peças, geladeiras e até placas de trânsito furtadas.

A fiscalização de Meio Ambiente da Prefeitura de Vila Velha notificou o DJ contratado para o evento e o orientou para que recolhesse uma caixa de som amplificada utilizada na festa. Os fiscais de Posturas fizeram a apreensão de bebidas alcoólicas, cervejas e energéticos que estavam sendo utilizados no local do evento.

O secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, coronel Oberacy Emmerich Junior, avaliou como produtiva a ação. Para a nossa surpresa encontramos um local com indícios de ser utilizado para receptação de objetos roubados e para o tráfico de drogas, resumiu.

Vizinhos que não quiseram se identificar contaram aos fiscais que o local hospeda festas regadas a drogas que vão até ao amanhecer. Para nós foi um alívio, pois não aguentávamos mais, já que aqui na rua temos muitos idosos e pessoas doentes, sem contar nas crianças presenciando isso tudo, revelou um deles.

A ocorrência foi apresentada na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.