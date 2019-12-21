Fiscalização encontra drogas e detém três durante festa em Vila Velha

Três pessoas foram detidas durante uma ação de fiscalização em uma casa onde acontecia uma festa na madrugada deste sábado (21) no bairro Soteco, em Vila Velha. Também foram apreendidas drogas como cocaína, ecstasy e metanfetamina.
A festa ocorria em um sobrado e havia cerca de 80 pessoas. Ao notar a presença dos policiais, muitos participantes se esconderam na parte de baixo da casa, local onde foram encontradas drogas e os três detidos: o dono da residência, de 43 anos, e as duas filhas dele, de 20 e 15 anos.
Polícia fiscaliza festa clandestina em Vila Velha
O local tinha várias dependências amplas e ainda será investigado por ser utilizado como ponto de tráfico de drogas, desmanche de bicicletas e também para esconder objetos fruto de receptação. Na residência, também foram encontradas muitas bicicletas, peças, geladeiras e até placas de trânsito furtadas.
A fiscalização de Meio Ambiente da Prefeitura de Vila Velha notificou o DJ contratado para o evento e o orientou para que recolhesse uma caixa de som amplificada utilizada na festa. Os fiscais de Posturas fizeram a apreensão de bebidas alcoólicas, cervejas e energéticos que estavam sendo utilizados no local do evento.
O secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, coronel Oberacy Emmerich Junior, avaliou como produtiva a ação. Para a nossa surpresa encontramos um local com indícios de ser utilizado para receptação de objetos roubados e para o tráfico de drogas, resumiu.
Vizinhos que não quiseram se identificar contaram aos fiscais que o local hospeda festas regadas a drogas que vão até ao amanhecer. Para nós foi um alívio, pois não aguentávamos mais, já que aqui na rua temos muitos idosos e pessoas doentes, sem contar nas crianças presenciando isso tudo, revelou um deles.
A ocorrência foi apresentada na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
A operação foi realizada pelas equipes de fiscalização Urbanística, de Posturas, Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e Ouvidoria da Prefeitura de Vila Velha em conjunto com 4 viaturas da Força Tática do 4º Batalhão da Policia Militar e 2 viaturas da Guarda Municipal.