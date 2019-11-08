Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Avenida Expedito Garcia

Após denúncia, cassino clandestino é fechado em Cariacica

Casa de jogos foi encontrada depois de uma denúncia anônima. Seis pessoas foram levadas para a Delegacia de Cobilândia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 10:36

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 10:36

Cassino é fechado pela Força Nacional em Cariacica Crédito: Manoel Neto/TV Gazeta
Um cassino clandestino, que funcionava na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, foi fechado pela Força Nacional, na noite desta quinta-feira (7). Máquinas caça-níqueis, computadores, televisores e cartelas de bingo foram apreendidas. Seis funcionários foram levados para a Delegacia de Cobilândia, em Vila Velha.
Os militares chegaram até a casa de jogos depois de uma denúncia anônima. Uma pessoa relatou para a polícia que homens estavam armados na Avenida Expedito Garcia. No local apontado da denúncia, a Força Nacional encontrou o acesso ao cassino, que funcionava no primeiro andar de um prédio da avenida.
Lá dentro, os militares apreenderam 40 máquinas caça-níqueis, computadores, televisores e cartelas de bingo. Mais de 50 apostadores, entre eles idosos, estavam na casa de jogos e foram liberados. A Força Nacional precisou de cinco caminhonetes para fazer o transporte dos equipamentos eletrônicos apreendidos.
Depois que todo material foi recolhido, o estabelecimento foi lacrado.  Seis pessoas, entre elas funcionários, foram levadas para a Delegacia de Cobilândia, em Vila Velha, e prestaram depoimento durante a madrugada.
Com informações do G1 ES e da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados