Após denúncia, cassino clandestino é fechado em Cariacica

Um cassino clandestino, que funcionava na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, foi fechado pela Força Nacional, na noite desta quinta-feira (7). Máquinas caça-níqueis, computadores, televisores e cartelas de bingo foram apreendidas. Seis funcionários foram levados para a Delegacia de Cobilândia, em Vila Velha.
Os militares chegaram até a casa de jogos depois de uma denúncia anônima. Uma pessoa relatou para a polícia que homens estavam armados na Avenida Expedito Garcia. No local apontado da denúncia, a Força Nacional encontrou o acesso ao cassino, que funcionava no primeiro andar de um prédio da avenida.
Lá dentro, os militares apreenderam 40 máquinas caça-níqueis, computadores, televisores e cartelas de bingo. Mais de 50 apostadores, entre eles idosos, estavam na casa de jogos e foram liberados. A Força Nacional precisou de cinco caminhonetes para fazer o transporte dos equipamentos eletrônicos apreendidos.
Depois que todo material foi recolhido, o estabelecimento foi lacrado. Seis pessoas, entre elas funcionários, foram levadas para a Delegacia de Cobilândia, em Vila Velha, e prestaram depoimento durante a madrugada.
Com informações do G1 ES e da TV Gazeta