PM descobre esconderijo de quadrilha armada e prende criminosos em Vila Velha

2ª Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro

Uma quadrilha armada foi presa por policiais militares no bairro Sagrada Família, em Vila Velha, na madrugada deste sábado (28). A PM chegou aos suspeitos depois de uma denúncia anônima de que o grupo faria um ataque a um grupo rival.

De acordo com informações da polícia, o grupo estava em uma casa da Rua João Loiola, que foi cercada por militares. Assim que perceberam a ação da polícia, André Sthive dos Santos Rodrigues, o Dedé, de 29 anos, e Gabriel Rodrigues Bernadino Cena, 19, tentaram escapar pulando o muro. Eles foram perseguidos e acabaram presos.

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Com Gabriel a polícia afirmou ter encontrado uma pistola calibre .40 com 15 munições. Já com André, que é apontado pela polícia como chefe do bando, uma pistola calibre .45, que ele deixou pra trás durante a fuga. A pistola tinha 7 munições e um carregador.

Já no interior da residência foram detidos Pablo Rodrigues Quintiliano, 26, que tinha mandando de prisão em aberto e portava uma pistola calibre 380 com 15 munições, e também Luiz Felipe Melo Rosa, 23, que estava com uma arma falsa. Na casa havia ainda munições de calibres 380,.40 e 45.