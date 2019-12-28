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Bandidagem

PM descobre esconderijo de quadrilha armada e prende criminosos em Vila Velha

A polícia deteve quatro pessoas que integram o grupo 'Porradão do Conde', no bairro Sagrada Família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2019 às 15:35

Publicado em 28 de Dezembro de 2019 às 15:35

2ª Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro
Uma quadrilha armada foi presa por policiais militares no bairro Sagrada Família, em Vila Velha, na madrugada deste sábado (28).  A PM chegou aos suspeitos depois de uma denúncia anônima de que o grupo faria um ataque a um grupo rival.
De acordo com informações da polícia, o grupo estava em uma casa da Rua João Loiola, que foi cercada por militares. Assim que perceberam a ação da polícia, André Sthive dos Santos Rodrigues, o Dedé, de 29 anos, e Gabriel Rodrigues Bernadino Cena, 19, tentaram escapar pulando o muro. Eles foram perseguidos e acabaram presos.

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Com Gabriel a polícia afirmou ter encontrado uma pistola calibre .40 com 15 munições. Já com André, que é apontado pela polícia como chefe do bando, uma pistola calibre .45, que ele deixou pra trás durante a fuga.  A pistola tinha 7 munições e um carregador. 
Já no interior da residência foram detidos Pablo Rodrigues Quintiliano, 26,  que tinha mandando de prisão em aberto e portava uma pistola calibre 380 com 15 munições, e também Luiz Felipe Melo Rosa, 23, que estava com uma arma falsa. Na casa havia ainda munições de calibres 380,.40 e 45.
Os quatro envolvidos integram o Porradão do Conde e estariam em guerra com traficantes locais. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vila Velha onde prestaram depoimento e foram autuados em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.  

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