PM nega ataque a quartel de Maruípe e abre investigação

Durante as comemorações do réveillon, integrantes da guarda do Quartel do Comando-Geral (QCG) da Polícia Militar em Maruípe, Vitória, ouviram disparos de arma de fogo, vindos do Bairro da Penha. A informação foi dada em primeira mão pelo colunista Leonel Ximenes nesta sexta-feira (3).
Questionada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), negou o ataque e disse que, no que diz respeito ao direcionamento da investigação, foi realizada perícia para definição da origem de um único projétil que foi encontrado.
"Todos os dados sobre o fato já foram coletados. Ninguém foi atingido pelo disparo e as providências que serão adotadas estão sendo analisadas junto ao Serviço de Inteligência da Corporação", disse em nota.
Em contrapartida, o colunista apurou que vários projéteis foram encontrados em diversos locais do quartel. Policiais militares que faziam a segurança da unidade militar constataram que uma viatura da PM, que estava no pátio do QCG, teve o para-brisa danificado por um desses disparos.