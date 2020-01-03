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Alvo de tiros

PM nega ataque a quartel de Maruípe e abre investigação

QCG da Polícia Militar em Maruípe foi atingido por vários disparos na noite de réveillon, conforme apurou o colunista Leonel Ximenes; entenda

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 20:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 20:43
QCG da PM em Maruípe: alvo de tiros duas vezes em quatro meses Crédito: A Gazeta
Durante as comemorações do réveillon, integrantes da guarda do Quartel do Comando-Geral (QCG) da Polícia Militar em Maruípe, Vitória, ouviram disparos de arma de fogo, vindos do Bairro da Penha. A informação foi dada em primeira mão pelo colunista Leonel Ximenes nesta sexta-feira (3).
Questionada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), negou o ataque e disse que, no que diz respeito ao direcionamento da investigação, foi realizada perícia para definição da origem de um único projétil que foi encontrado.
"Todos os dados sobre o fato já foram coletados. Ninguém foi atingido pelo disparo e as providências que serão adotadas estão sendo analisadas junto ao Serviço de Inteligência da Corporação", disse em nota.
Em contrapartida, o colunista apurou que vários projéteis foram encontrados em diversos locais do quartel. Policiais militares que faziam a segurança da unidade militar constataram que uma viatura da PM, que estava no pátio do QCG, teve o para-brisa danificado por um desses disparos. 

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