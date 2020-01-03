PM nega ataque a quartel de Maruípe e abre investigação

QCG da PM em Maruípe: alvo de tiros duas vezes em quatro meses Crédito: A Gazeta

Durante as comemorações do réveillon, integrantes da guarda do Quartel do Comando-Geral (QCG) da Polícia Militar em Maruípe, Vitória, ouviram disparos de arma de fogo, vindos do Bairro da Penha. A informação foi dada em primeira mão pelo colunista Leonel Ximenes nesta sexta-feira (3).

Questionada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), negou o ataque e disse que, no que diz respeito ao direcionamento da investigação, foi realizada perícia para definição da origem de um único projétil que foi encontrado.

"Todos os dados sobre o fato já foram coletados. Ninguém foi atingido pelo disparo e as providências que serão adotadas estão sendo analisadas junto ao Serviço de Inteligência da Corporação", disse em nota.