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Leonel Ximenes

Quartel do comando da PM é alvo de tiros de baile funk

Na madrugada de sábado para domingo, pelo menos três projéteis foram encontrados no QCG, em Maruípe, provenientes de disparos realizados num baile funk

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 18:38

Públicado em 

26 ago 2019 às 18:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Um dos projéteis encontrados no Quartel de Comando da PM, em Maruípe, Vitória Crédito: Divulgação
Nem o quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Espírito Santo está livre. Na madrugada de sábado para domingo, pelo menos três projéteis foram encontrados no QCG, em Maruípe, provenientes de disparos realizados num baile funk realizado nas proximidades. O carro de um policial militar chegou a ser atingido pelo disparo.
Em nota, a Polícia Militar admite que foi atingida pelos tiros e informa que todos os dados sobre o fato já foram coletados. "Ninguém foi atingido pelos disparos, e as providências que serão adotadas estão sendo analisadas, junto ao serviço de inteligência da Corporação", diz o texto. 
A PM ressalta também que realiza operações diariamente no local que já resultaram em diversas prisões, inclusive de líderes do tráfico de drogas do Bairro da Penha, além da apreensão de armas e entorpecentes.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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