Quartel do comando da PM é alvo de tiros de baile funk

Um dos projéteis encontrados no Quartel de Comando da PM, em Maruípe, Vitória Crédito: Divulgação

Nem o quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Espírito Santo está livre. Na madrugada de sábado para domingo, pelo menos três projéteis foram encontrados no QCG, em Maruípe, provenientes de disparos realizados num baile funk realizado nas proximidades. O carro de um policial militar chegou a ser atingido pelo disparo.

Em nota, a Polícia Militar admite que foi atingida pelos tiros e informa que todos os dados sobre o fato já foram coletados. "Ninguém foi atingido pelos disparos, e as providências que serão adotadas estão sendo analisadas, junto ao serviço de inteligência da Corporação", diz o texto.