Homem agride a mulher e sequestra os próprios filhos em Itapemirim

Uma mulher foi agredida e teve seus cinco filhos sequestrados pelo companheiro, que é pai das crianças, na manhã desta terça-feira (7), em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Um dos filhos é um bebê, que tem menos de um mês de vida.
Apesar de ter sofrido a agressão pela manhã, a mulher disse na delegacia que só conseguiu ir para o hospital na tarde de terça-feira. Após identificar sinais de espancamento, a equipe do hospital acionou a Polícia Militar e o caso foi registrado na Polícia Civil à noite.
Os policiais chegaram a ir na casa da mulher, quando constataram que o homem e as crianças haviam sumido. O delegado de Itapemirim, Djalma Pereira, disse que diligências foram realizadas para localizar o homem e as crianças e que, na manhã desta quarta-feira (8), um advogado procurou a delegacia para informar que o homem iria se apresentar com os filhos.
Após a chegada do homem com os filhos na delegacia, o delegado explicou que o suspeito irá responder por violência contra a mulher e que continuará apurando as circunstâncias, considerando que é o pai das crianças, por isso pode não ser considerado sequestro.