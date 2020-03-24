Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investigação

Soldado da Polícia Militar é preso no ES acusado de tráfico de armas

A Polícia Federal informou que a prisão foi fruto de uma investigação de sete meses, que teve início após a prisão de um jovem de 21 anos em setembro de 2019

Publicado em 24 de Março de 2020 às 18:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 18:25
Seis pistolas foram apreendidas em setembro de 2019
Seis pistolas foram apreendidas em setembro de 2019 Crédito: Reprodução/PF-ES
A Polícia Federal do Espírito Santo realizou, na tarde desta terça-feira (24) a prisão de um soldado da Polícia Militar suspeito de participação em um esquema de tráfico internacional de armas. De acordo com informações divulgadas pela PF, o policial seria quem comandava a logística de compra e transporte das armas no Paraguai para serem trazidas ao Espírito Santo.
A Polícia Federal informou ainda que o suspeito responderá pelos crimes de tráfico internacional de armas de fogo, cuja pena pode chegar a 16 anos de prisão, além de importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente, pena que varia de 8 a 16 anos de reclusão, além de multa.
Em nota, a Polícia Militar informou que a Corregedoria, após analisar as circunstâncias iniciais, adotará as medidas cabíveis ao caso, resguardando ao policial investigado, como de praxe e por força de Lei, o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Munições também foram apreendidas e levaram ao nome do soldado da PM
Munições também foram apreendidas e levaram ao nome do soldado da PM Crédito: Reprodução/PF-ES

ENTENDA O CASO

Segundo a Polícia Federal, a prisão do policial faz parte da operação Imprudente. Em setembro de 2019, um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico internacional de armas, no município de Mimoso do Sul, durante uma operação conjunta entre as polícias Militar (PM) e Rodoviária Federal (PRF). 
Com ele, foram apreendidas seis pistolas, munições, carregadores de pistolas e seletores de tiro, em um falso tanque de gasolina de uma moto. 
Segundo a PF, as apurações iniciais indicavam que as armas de fabricação estrangeira tinham origem no Paraguai e eram destinadas a Cariacica. Assim, nas investigações posteriores, com o apoio da área de inteligência e Corregedoria da Polícia Militar, foram obtidas diversas provas de que o motociclista preso em setembro de 2019 era comandado pelo soldado da PM preso nesta terça-feira (24).
Também foi verificado que o provável destino das armas era o bairro de Graúna, no município de Cariacica, região com índice elevado de homicídios no ano de 2019.
Foi escolhido o nome de IMPRUDENTE para a operação policial porque o motociclista percorreu a distância entre Cariacica a Foz do Iguaçu/PR, bem como o seu retorno, em tempo bastante reduzido, atingindo velocidade sempre muito acima do permitido nas rodovias percorridas.

Veja Também

Mulher é assassinada pelo marido a golpes de marreta em Fundão

Trio rouba carro, bate em ônibus na fuga e motorista morre na BR 101

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha
Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262
Imagem BBC Brasil
Quem são as vítimas e outras perguntas sobre os ataques a tiros de ex-soldado aos 7 filhos e outra criança nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados