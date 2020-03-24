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Na Serra

Trio rouba carro, bate em ônibus na fuga e motorista morre na BR 101

Três homens roubaram um Fiat Strada vermelho e foram perseguidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES). Na fuga, o carro bateu em coletivo perto do viaduto de Carapina e o condutor do veículo roubado morreu na hora

Publicado em 24 de Março de 2020 às 09:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 09:38
O carro envolvido no acidente era roubado e o homem que o dirigia morreu no local da batida
O carro envolvido no acidente era roubado e o homem que o dirigia morreu no local da batida Crédito: Internauta
O roubo de um veículo seguido de uma perseguição policial resultou em um grave acidente e na morte de um dos envolvidos. Por volta de 0h10, três suspeitos de roubarem um Fiat Strada vermelho iniciaram uma fuga ao serem notados por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES).

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Durante a perseguição, o homem que estava ao volante do carro roubado perdeu o controle da direção, bateu de frente com um ônibus e morreu no local. O acidente ocorreu na altura do viaduto de Carapina, na Serra, e havia chovido momentos antes da colisão frontal. 

ASSALTO COM REFÉM

De acordo a Polícia Militar, antes da fuga, o trio invadiu uma residência no bairro Jardim Limoeiro, amarrou o morador na cama e levou o veículo. O refém conseguiu acionar a polícia e durante as buscas na região, policiais foram informados que um automóvel com características semelhantes havia se envolvido em um acidente.
O Strada ficou completamente destruído com o impacto frontal com o ônibus
O Strada ficou completamente destruído com o impacto frontal com o ônibus Crédito: Internauta
Segundo a PRF-ES, outro ocupante do veículo ficou ferido, foi socorrido pelos Bombeiros e encaminhado para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra. O terceiro envolvido conseguiu fugir do local apesar da gravidade da colisão. Já o motorista do coletivo não se feriu.

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