Trio rouba carro, bate em ônibus na fuga e motorista morre na BR 101

O carro envolvido no acidente era roubado e o homem que o dirigia morreu no local da batida Crédito: Internauta

O roubo de um veículo seguido de uma perseguição policial resultou em um grave acidente e na morte de um dos envolvidos. Por volta de 0h10, três suspeitos de roubarem um Fiat Strada vermelho iniciaram uma fuga ao serem notados por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES)

Durante a perseguição, o homem que estava ao volante do carro roubado perdeu o controle da direção, bateu de frente com um ônibus e morreu no local. O acidente ocorreu na altura do viaduto de Carapina, na Serra, e havia chovido momentos antes da colisão frontal.

ASSALTO COM REFÉM

De acordo a Polícia Militar, antes da fuga, o trio invadiu uma residência no bairro Jardim Limoeiro, amarrou o morador na cama e levou o veículo. O refém conseguiu acionar a polícia e durante as buscas na região, policiais foram informados que um automóvel com características semelhantes havia se envolvido em um acidente.

O Strada ficou completamente destruído com o impacto frontal com o ônibus Crédito: Internauta