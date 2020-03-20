Subtenente da reserva da Polícia Militar é assassinado na Serra

Um subtenente da reserva da Polícia Militar foi assassinado em Nova Almeida, na Serra, na manhã desta sexta-feira (20). A vítima foi identificada como Carlos Alberto das Neves. Equipes da PM e da Polícia Civil estão no local. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.
De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu no meio da rua, ás 10h20. Segundo uma testemunha, dois homens armados teriam se aproximado a pé e efetuado disparos contra Carlos Alberto, fugindo em seguida e levando a arma do policial.
A perícia foi acionada e equipes da Polícia Militar realizam buscas pelos suspeitos na região, com apoio do helicóptero Harpia. Carlos Alberto era subtenente da reserva remunerada da PM e lotado no Batalhão de Missões Especiais da corporação.