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Em Nova Almeida

Subtenente da reserva da Polícia Militar é assassinado na Serra

Testemunhas contaram que dois criminosos efetuaram disparos contra Carlos Alberto, que foi atingido na cabeça. A arma de fogo do militar teria sido levada após o crime.

Publicado em 20 de Março de 2020 às 11:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 11:49
Subtenente Alberto assassinado em Nova Almeida Crédito: Reprodução
Um subtenente da reserva da Polícia Militar foi assassinado em Nova Almeida, na Serra, na manhã desta sexta-feira (20). A vítima foi identificada como Carlos Alberto das Neves. Equipes da PM e da Polícia Civil estão no local. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.
De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu no meio da rua, ás 10h20. Segundo uma testemunha, dois homens armados teriam se aproximado a pé e efetuado disparos contra Carlos Alberto, fugindo em seguida e levando a arma do policial.
A perícia foi acionada e equipes da Polícia Militar realizam buscas pelos suspeitos na região, com apoio do helicóptero Harpia.  Carlos Alberto era subtenente da reserva remunerada da PM e lotado no Batalhão de Missões Especiais da corporação. 

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