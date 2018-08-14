Policial morto em Vila Velha recebe homenagens nas redes sociais

Policial militar Walter Borges Crédito: Reprodução/Instagram

Após a morte do policial militar Walter Borges , 29 anos, na noite desta segunda-feira (13), em Vila Velha, amigos prestam homenagens nas redes sociais. As mensagens são direcionadas aos familiares do soldado e falam de saudade e tristeza pela perda.

Com uma montagem de fotos do PM, um militar escreveu no Facebook: "Grande guerreiro, grande irmão!!! Vai deixar saudades! Vá em paz birinha! Vc é e sempre vai ser o cara! Sempre zoador e com sorriso no rosto!".

Um outro internauta postou que o bairro Araçás está de luto. "Um jovem com um futuro brilhante pela frente, assassinado covardemente. Deus conforte a família".

Policial militar Walter Borges Crédito: Reprodução/Facebook

Amigos também se solidarizaram com o pai e a esposa do policial. "Amiga que Deus conforte seu coração. E que seu baby fruto do amor de vcs venha preencher esse vazio. Meus pêsames".

Policial militar Walter Borges Crédito: Reprodução/Instagram

"Até quando eles vão ser tirados de suas famílias? Que Deus conforte muito vcs", publicou uma outra pessoa na página do pai do PM.

Policial militar Walter Borges Crédito: Reprodução/Instagram

O CRIME

O soldado Borges pertencia à Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp)  antigo Batalhão de Missões Especial (BME). Segundo informações iniciais, ele teria sido baleado na costela, mas o tiro atingiu o coração. Borges estava de folga, acompanhado da esposa  que está grávida  em uma festa infantil no bairro Jardim Asteca.

PERFIL

Borges era lotado no 4° Batalhão e tinha 10 anos de serviço. Ele faria 30 anos no próximo mês. Ele deixa uma filha de 2 anos, de outro relacionamento, e a esposa, de 29 anos, que está grávida.

Em seu perfil no Instagram, é possível ver fotos dele praticando esportes e atuando como policial.

Nas imagens, conhecidos também deixam declarações sobre a morte dele.

Um cara íntegro, amigo de todo mundo, que estampava sempre um sorrisão no rosto... Que Deus venha confortar o coração de seus familiares e agora tu descansa nos braços de papai do céu e continua sua missão aí de cima Uma amiga escreveu no Instagram