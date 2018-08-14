Policial morto em Vila Velha recebe homenagens nas redes sociais

Após a morte do policial militar Walter Borges, 29 anos, na noite desta segunda-feira (13), em Vila Velha, amigos prestam homenagens nas redes sociais. As mensagens são direcionadas aos familiares do soldado e falam de saudade e tristeza pela perda.
Com uma montagem de fotos do PM, um militar escreveu no Facebook: "Grande guerreiro, grande irmão!!! Vai deixar saudades! Vá em paz birinha! Vc é e sempre vai ser o cara! Sempre zoador e com sorriso no rosto!".
Um outro internauta postou que o bairro Araçás está de luto. "Um jovem com um futuro brilhante pela frente, assassinado covardemente. Deus conforte a família".
Amigos também se solidarizaram com o pai e a esposa do policial. "Amiga que Deus conforte seu coração. E que seu baby fruto do amor de vcs venha preencher esse vazio. Meus pêsames".
"Até quando eles vão ser tirados de suas famílias? Que Deus conforte muito vcs", publicou uma outra pessoa na página do pai do PM.
O CRIME
O soldado Borges pertencia à Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) antigo Batalhão de Missões Especial (BME). Segundo informações iniciais, ele teria sido baleado na costela, mas o tiro atingiu o coração. Borges estava de folga, acompanhado da esposa que está grávida em uma festa infantil no bairro Jardim Asteca.
PERFIL
Borges era lotado no 4° Batalhão e tinha 10 anos de serviço. Ele faria 30 anos no próximo mês. Ele deixa uma filha de 2 anos, de outro relacionamento, e a esposa, de 29 anos, que está grávida.
Em seu perfil no Instagram, é possível ver fotos dele praticando esportes e atuando como policial.
Nas imagens, conhecidos também deixam declarações sobre a morte dele.
Um cara íntegro, amigo de todo mundo, que estampava sempre um sorrisão no rosto... Que Deus venha confortar o coração de seus familiares e agora tu descansa nos braços de papai do céu e continua sua missão aí de cima
HOMENAGEM DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA