Delegado impede assalto no pedágio da Rodovia do Sol, em Guarapari

O delegado Guilherme Eugênio impediu o crime Crédito: Bernardo Coutinho | Arquivo

Dois homens tentaram assaltar o pedágio da Rodovia do Sol, no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari, na noite desta segunda-feira (23). O arrecadador que trabalhava em uma das cabines chegou a ser rendido, mas o delegado titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) do município, Guilherme Eugênio, que estava a caminho de casa, se deparou com a cena do crime e impediu o roubo.

De acordo com informações da Polícia Civil, os suspeitos, que estavam em uma moto vermelha, chegaram a fugir. Já na tarde desta terça-feira (24), um dos suspeitos foi localizado em Vila Velha e autuado em flagrante. O comparsa dele ainda não foi localizado.

O CRIME

A autoridade contou que pediu apoio, por meio do Ciodes, e acionou policiais da Deic, enquanto seguia a dupla até a área de mata do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, onde eles abandonaram a motocicleta e o dinheiro roubado. Em seguida eles fugiram em direção à praia. Parte do valor roubado foi recuperado e a moto apreendida.

Enquanto estávamos no local, duas mulheres se aproximaram afirmando serem parentes do assaltante que pilotava a moto e que receberam a informação de que ele tinha sido baleado. Essa informação não se confirmou. Naquele mesmo momento iniciamos as diligências para identificar os assaltantes e fomos até a residência daquele cujos parentes compareceram ao local do fato, mas ele não foi encontrado, explicou o delegado.

PRISÃO

Segundo informações da Polícia Cívil, a equipe da Deic de Guarapari deu continuidade às diligências e, na tarde desta terça-feira (24), o suspeito que pilotava a moto foi localizado escondido na casa de parentes, em Guarapari. O homem, de 22 anos, foi conduzido à delegacia, onde confessou o crime e afirmou que esta era a segunda vez que roubava o pedágio de Guarapari.