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Recanto da Sereia

Delegado impede assalto no pedágio da Rodovia do Sol, em Guarapari

Dois homens tentaram assaltar o pedágio da Rodovia do Sol, no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari, na noite desta segunda-feira (23). O delegado Guilherme Eugênio passou na hora e impediu o crime

Publicado em 24 de Março de 2020 às 20:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 20:03
Delegado Guilherme Eugênio
O delegado Guilherme Eugênio impediu o crime Crédito: Bernardo Coutinho | Arquivo
Dois homens tentaram assaltar o pedágio da Rodovia do Sol, no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari, na noite desta segunda-feira (23). O arrecadador que trabalhava em uma das cabines chegou a ser rendido, mas o delegado titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) do município, Guilherme Eugênio, que estava a caminho de casa, se deparou com a cena do crime e impediu o roubo.
De acordo com informações da Polícia Civil, os suspeitos, que estavam em uma moto vermelha, chegaram a fugir. Já na tarde desta terça-feira (24), um dos suspeitos foi localizado em Vila Velha e autuado em flagrante. O comparsa dele ainda não foi localizado.

O CRIME

A autoridade contou que pediu apoio, por meio do Ciodes, e acionou policiais da Deic, enquanto seguia a dupla até a área de mata do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, onde eles abandonaram a motocicleta e o dinheiro roubado. Em seguida eles fugiram em direção à praia. Parte do valor roubado foi recuperado e a moto apreendida.
Enquanto estávamos no local, duas mulheres se aproximaram afirmando serem parentes do assaltante que pilotava a moto e que receberam a informação de que ele tinha sido baleado. Essa informação não se confirmou. Naquele mesmo momento iniciamos as diligências para identificar os assaltantes e fomos até a residência daquele cujos parentes compareceram ao local do fato, mas ele não foi encontrado, explicou o delegado.

PRISÃO

Segundo informações da Polícia Cívil, a equipe da Deic de Guarapari deu continuidade às diligências e, na tarde desta terça-feira (24), o suspeito que pilotava a moto foi localizado escondido na casa de parentes, em Guarapari. O homem, de 22 anos, foi conduzido à delegacia, onde confessou o crime e afirmou que esta era a segunda vez que roubava o pedágio de Guarapari.
Ele foi autuado em flagrante pelo crime de roubo majorado e é investigado em outros quatro inquéritos que apuram roubos ao mesmo pedágio, todos neste ano. Diligências continuam em andamento para encontrar o outro suspeito e a população pode contribuir com informações por meio do Disque-Denúncia 181.

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