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Decisão liminar

Caso Ramona: STJ manda soltar motorista acusado de matar jovem no ES

A decisão do STJ saiu no dia do aniversário da jovem. De acordo com o advogado da família de Ramona, a notícia foi recebida como um presente inverso. A família já está sabendo, acabei de informar. Está arrasada, disse

Publicado em 25 de Março de 2020 às 16:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 16:33
Ramona faria 20 anos nesta quarta-feira (25)
Ramona faria 20 anos nesta quarta-feira (25) Crédito: Arquivo da família
O dia 25 de março, data do aniversário de Ramona Bergamini, estudante de fisioterapia que foi atropelada enquanto voltava do trabalho, na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, no dia 4 de março, será marcado por outro motivo para a família da jovem. Justamente nesta quarta-feira (25), quando ela completaria 20 anos, saiu a decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que garante a liberdade ao suspeito de matar a estudante, Wilker Wailant. Ele foi preso preventivamente no dia 5 de março.
Ramona e os irmãos, Pâmela e Rodrigo Rocha
Ramona e os irmãos, Pâmela e Rodrigo Rocha Crédito: Arquivo da família
De acordo com o advogado da família de Ramona, Fábio Marçal, a notícia foi recebida como um presente inverso. A família já está sabendo, acabei de informar. Está arrasada. Mas nós vamos dar um jeito de prendê-lo de novo, disse.
Foi concedida liminar em Habeas Corpus por volta das 14h30. O presidente do STJ já tinha negado anteriormente, em regime de plantão. Mas agora se basearam no entendimento do delegado de Vila Velha. Recorreram da decisão anterior, por agravo, e chegou à Ministra Laurita Vaz, que considerou que a prisão em flagrante se deu em crime culposo, então o Réu poderia responder em liberdade. Mas já sabemos que a juíza da 3ª Vara Criminal de Vila Velha declinou da competência para a Vara do Júri, ou seja, Wilker responderá por crime doloso.
De acordo com Marçal, o suspeito deverá ser colocado em liberdade, mas responderá perante o Tribunal do Júri. Por tudo que tem sido desenhado, já se entende por homicídio qualificado por motivo fútil. A ministra por enquanto considerou o auto de prisão em flagrante, que fala em homicídio culposo, completou.

O OUTRO LADO

Segundo o advogado de defesa do motorista, Ludgero Liberato, a decisão apenas aplicou o entendimento já consolidado de que a prisão preventiva é excepcional. Liberato esclarece, ainda, que as punições somente podem ser aplicadas após o exercício do direito de defesa, que será exercício ao longo do processo.

DEPOIMENTO DA FAMÍLIA

Ramona quando criança
Ramona quando criança Crédito: Arquivo da família
Em depoimento gravado em vídeo pela família de Ramona, a irmã, Pâmela Rocha, inicia falando do presente trazido pela Justiça e é acompanhada por depoimento do irmão, Rodrigo Rocha. Juntos, falam da dor da perda somada à notícia da decisão da Justiça.
"Hoje que seria um dia para estar feliz pela comemoração do aniversário, a gente tem duas tristezas, uma de estar sem ela e outra da notícia da liberação da pessoa que destruiu a nossa família"
Pâmela Rocha - Irmã de Ramona

O ACIDENTE

O acidente aconteceu na noite de 4 de março, na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. De acordo com o registrado pela Guarda Municipal de Trânsito, Wilker invadiu a contramão da via e atingiu a moto em que estava a jovem. Ela, por sua vez, voltava do trabalho e aguardava a abertura de um semáforo.
De acordo com pessoas que estiveram no local, a batida teria acontecido por volta das 23h30 da quarta-feira (4). Além da motocicleta em que Ramona estava, um carro popular e um ônibus do sistema Transcol também foram atingidos. Os ocupantes do coletivo não se feriram, mas a motorista do subcompacto chegou a ser socorrida para um hospital de Vila Velha.

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