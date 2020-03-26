Incêndio em área de mata gera muita fumaça e chama atenção em Vitória

Na tarde desta quinta-feira (26), um incêndio em uma área de mata do Parque Florestal Fradinhos gerou muita fumaça, que pode ser vista de longe por diversas pessoas que estavam em diferentes lugares da cidade de Vitória . Acionado por volta das 13h, o Corpo de Bombeiros trabalharam por mais de 3 horas no local para combater as chamas.

De acordo com informações da corporação, as equipes solicitaram apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para identificar onde estaria o foco do incêndio. Após verificar que ele estava em uma região de mata rasteira, uma equipe com cinco bombeiros foi enviada ao local e trabalhou para extinguir o fogo. Não há relato de vítimas.

Incêndio no Parque Florestal Fradinhos

A Gazeta, Vitor Jubini registrou a fumaça enquanto estava no bairro Bento Ferreira. "A fumaça é densa e chama muita atenção na paisagem. Fotógrafo de, Vitor Jubini registrou a fumaça enquanto estava no bairro Bento Ferreira. "A fumaça é densa e chama muita atenção na paisagem. Em agosto de 2019, fiz uma cobertura de incêndio na mesma região . Pude perceber que é um trabalho difícil para os bombeiros, pois o fogo se alastra rapidamente e o acesso é complicado", lembrou.

Cinegrafista da TV Gazeta, Luciney Araújo também avistou o incêndio desta tarde, enquanto estava na Avenida Vitória. Em imagens aéreas captadas por ele, por meio de um drone, é possível ter a dimensão da fumaça e de como ela podia ser vista em diversos pontos da Capital.

Morador de Santa Cecília, o professor Raphael Duarte avistou e registrou o incêndio pela janela de casa. Por volta das 14h40, ele afirmou que a proporção já tinha diminuído. "O helicóptero dos bombeiros já passou algumas vezes e, pelo o que consigo ver daqui, a fumaça já está bem menor", revelou.

Já por volta das 16h30 desta quinta-feira (25), o Corpo de Bombeiro afirmou que o incêndio no Parque Florestal Fradinhos tinha sido totalmente controlado. A nota enviada pela corporação também reforçou que não houve feridos e informou que nenhum imóvel chegou a ser atingido pelo fogo.

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