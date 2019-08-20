Incêndio de grande proporção atinge vegetação em Vitória

Um incêndio de grande proporção chamou a atenção das pessoas que moram próximas a, em, no final da manhã e início da tarde desta terça-feira (20).

De acordo com o, que foi acionado pelos próprios moradores, uma pessoa teria colocado fogo em um pasto e as chamas se alastraram.

Em nota, a corporação afirmou que o incêndio estava fora de controle no início desta tarde, e que as guarnições do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local — onde militares realizaram o combate ao incêndio na área de vegetação. Ninguém ficou ferido e nenhuma residência foi atingida pelo fogo.