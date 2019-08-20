Incêndio de grande proporção atinge vegetação em Vitória

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado pelos próprios moradores, uma pessoa teria colocado fogo em um pasto e as chamas se alastraram.
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Em nota, a corporação afirmou que o incêndio estava fora de controle no início desta tarde, e que as guarnições do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local — onde militares realizaram o combate ao incêndio na área de vegetação. Ninguém ficou ferido e nenhuma residência foi atingida pelo fogo.
Por volta das 17 horas, o órgão informou que três viaturas e o Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (NOTAer) fizeram o combate, o rescaldo e extinguiram o incêndio. A área atingida, segundo o CBMES, equivale de 10 a 12 campos de futebol.