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Coronavírus

Governo do ES vai distribuir cesta básica para estudantes e artesãos

A estimativa é que 47 mil alunos da rede pública estadual recebam a cesta, além de 1.600 artesãos e pessoas da economia solidária. Medida é auxílio alimentar durante tempo em que escolas ficarão fechadas por causa do coronavírus

Publicado em 27 de Março de 2020 às 21:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 21:07
Cesta básica
Cestas básicas devem ser distribuídas a partir da semana que vem pelo governo estadual Crédito: Rafaela Frutoso
O governo do Espírito Santo anunciou que vai distribuir cestas básicas para estudantes de rede estadual como forma de auxílio alimentar durante o período em que as escolas ficarão fechadas por causa da pandemia do novo coronavírus. 
A distribuição, segundo o governador Renato Casagrande, já deve acontecer na semana que vem. Apenas receberão o benefício, os alunos de famílias que estão cadastradas no programa federal do Cadastro Único (CadÚnico), e são considerados, desta forma, em situação de vulnerabilidade social. 
Deputados querem que professores da Rede Estadual tenham direito à merenda
Na ausência de merenda escolar, devido ao fechamento das escolas, governo vai distribuir cestas básicas a estudantes Crédito: Bernardo Coutinho
Os diretores de cada unidade serão os responsáveis por comprar e distribuir as cestas, assim como comunicar os estudantes que têm direito do benefício.  Estima-se que cerca de 47 mil cestas serão distribuídas por mês.
"A gente vai repassar o recurso que é usado para alimentação escolar diretamente para o diretor, para que ele possa comprar a cesta básica para os alunos e com isso compensar a falta de merenda escolar. O aluno poderá receber em casa ou retirar no supermercado da região onde mora. Já está tudo ajustado com a Acaps (Associação Capixaba de Supermercados). Serão cerca de R$ 4 milhões destinados para proteger as famílias neste momento", disse Casagrande.

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CESTA BÁSICA PARA ARTESÃOS

Além dos estudantes da rede pública estadual, artesãos e pessoas da economia solidária também vão receber cestas básicas.  Segundo Casagrande, serão distribuídas em média 1.600 cestas por mês.
"Isso vai ser gerenciado pela Aderes (Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo), que tem o cadastro destes profissionais e fará a distribuição das cestas. A quantidade e o tempo que isso cai ser feito depende do tamanho e da duração desta crise", informou o governador. 

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