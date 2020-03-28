Governo do ES vai distribuir cesta básica para estudantes e artesãos

Cestas básicas devem ser distribuídas a partir da semana que vem pelo governo estadual Crédito: Rafaela Frutoso

O governo do Espírito Santo anunciou que vai distribuir cestas básicas para estudantes de rede estadual como forma de auxílio alimentar durante o período em que as escolas ficarão fechadas por causa da pandemia do novo coronavírus.

A distribuição, segundo o governador Renato Casagrande, já deve acontecer na semana que vem. Apenas receberão o benefício, os alunos de famílias que estão cadastradas no programa federal do Cadastro Único (CadÚnico), e são considerados, desta forma, em situação de vulnerabilidade social.

Na ausência de merenda escolar, devido ao fechamento das escolas, governo vai distribuir cestas básicas a estudantes Crédito: Bernardo Coutinho

Os diretores de cada unidade serão os responsáveis por comprar e distribuir as cestas, assim como comunicar os estudantes que têm direito do benefício. Estima-se que cerca de 47 mil cestas serão distribuídas por mês.

"A gente vai repassar o recurso que é usado para alimentação escolar diretamente para o diretor, para que ele possa comprar a cesta básica para os alunos e com isso compensar a falta de merenda escolar. O aluno poderá receber em casa ou retirar no supermercado da região onde mora. Já está tudo ajustado com a Acaps (Associação Capixaba de Supermercados). Serão cerca de R$ 4 milhões destinados para proteger as famílias neste momento", disse Casagrande.

CESTA BÁSICA PARA ARTESÃOS

Além dos estudantes da rede pública estadual, artesãos e pessoas da economia solidária também vão receber cestas básicas. Segundo Casagrande, serão distribuídas em média 1.600 cestas por mês.