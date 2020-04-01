Moradores de Anchieta e Iúna doam marmitas para caminhoneiros

Nesta quarta-feira (01), a comunidade de Limeira, no interior de Anchieta ofertou marmitas para caminhoneiros na BR 101 Sul Crédito: Benedito Ramalhete

Em apoio aos caminhoneiros que continuam circulando pelo país em meio a pandemia do novo coronavírus, moradores de Iúna , na Região do Caparaó, e de Anchieta , no Litoral Sul do Estado, prepararam marmitas e foram até as margens das rodovias federais para doá-las aos motoristas.

Em Iúna, às margens BR 262, o Eduardo Henrique César Azevedo fez o registro da ação social nesta terça-feira (31). Ele e outros moradores da cidade abraçaram a causa e fizeram doações dos alimentos usados para a produção das marmitas que foram entregues de maneira gratuita para os caminhoneiros no trevo de Iúna. Se for preciso estaremos lá novamente ajudando os guerreiros do asfalto, disse.

Nesta quarta-feira (01), a comunidade de Limeira, no interior de Anchieta ofertou marmitas aos caminhoneiros Crédito: Benedito Ramalhete

Quem também registrou o gesto solidário foi o professor André Maicon. Nesta quarta-feira (01), a comunidade de Limeira, no interior de Anchieta, ofertou mais 90 marmitas aos caminhoneiros na BR 101.

Foi um morador da comunidade que divulgou o pedido no grupo e quem pudesse, que doasse as marmitas já prontas. Todo mundo se prontificou. Hoje, recolheram nas casas. Foi bem legal ter ajudado os caminhoneiros. Recebemos muitos agradecimentos pelo apoio e agradecemos a eles pelo trabalho, na linha de frente, contou Andre Maicon.