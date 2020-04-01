Moradores de Anchieta e Iúna doam marmitas para caminhoneiros

Em Iúna, às margens BR 262, o Eduardo Henrique César Azevedo fez o registro da ação social nesta terça-feira (31). Ele e outros moradores da cidade abraçaram a causa e fizeram doações dos alimentos usados para a produção das marmitas que foram entregues de maneira gratuita para os caminhoneiros no trevo de Iúna. Se for preciso estaremos lá novamente ajudando os guerreiros do asfalto, disse.
Quem também registrou o gesto solidário foi o professor André Maicon. Nesta quarta-feira (01), a comunidade de Limeira, no interior de Anchieta, ofertou mais 90 marmitas aos caminhoneiros na BR 101.
Foi um morador da comunidade que divulgou o pedido no grupo e quem pudesse, que doasse as marmitas já prontas. Todo mundo se prontificou. Hoje, recolheram nas casas. Foi bem legal ter ajudado os caminhoneiros. Recebemos muitos agradecimentos pelo apoio e agradecemos a eles pelo trabalho, na linha de frente, contou Andre Maicon.