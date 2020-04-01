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Boa ação na quarentena

Moradores de Anchieta e Iúna doam marmitas para caminhoneiros

As ações em apoio aos caminhoneiros que continuam trabalhando em tempos de pandemia do coronavírus foram realizadas em  rodovias federais do Sul do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 17:51

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 17:51

Nesta quarta-feira (01), a comunidade de Limeira, no interior de Anchieta ofertou marmitex
Nesta quarta-feira (01), a comunidade de Limeira, no interior de Anchieta ofertou marmitas para caminhoneiros na BR 101  Sul Crédito: Benedito Ramalhete
Em apoio aos caminhoneiros que continuam circulando pelo país em meio a pandemia do novo coronavírus, moradores de Iúna, na Região do Caparaó, e de Anchieta, no Litoral Sul do Estado, prepararam marmitas e foram até as margens das rodovias federais para doá-las aos motoristas.
Em Iúna, às margens BR 262, o Eduardo Henrique César Azevedo fez o registro da ação social nesta terça-feira (31). Ele e outros moradores da cidade abraçaram a causa e fizeram doações dos alimentos usados para a produção das marmitas que foram entregues de maneira gratuita para os caminhoneiros no trevo de Iúna. Se for preciso estaremos lá novamente ajudando os guerreiros do asfalto, disse.
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Nesta quarta-feira (01), a comunidade de Limeira, no interior de Anchieta ofertou marmitex
Nesta quarta-feira (01), a comunidade de Limeira, no interior de Anchieta ofertou marmitas aos caminhoneiros Crédito: Benedito Ramalhete
Quem também registrou o gesto solidário foi o professor André Maicon. Nesta quarta-feira (01), a comunidade de Limeira, no interior de Anchieta, ofertou mais 90 marmitas aos caminhoneiros na BR 101.
Foi um morador da comunidade que divulgou o pedido no grupo e quem pudesse, que doasse as marmitas já prontas. Todo mundo se prontificou. Hoje, recolheram nas casas. Foi bem legal ter ajudado os caminhoneiros. Recebemos muitos agradecimentos pelo apoio e agradecemos a eles pelo trabalho, na linha de frente, contou Andre Maicon.
Na BR 262, em Iúna, caminhoneiros também receberam marmitex
Na BR 262, em Iúna, caminhoneiros também receberam marmitex Crédito: Eduardo Henrique Cesar

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