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Coronavírus no ES

ES teve 90 altas hospitalares de pacientes com Covid-19 na rede pública

Em entrevista à TV Gazeta, secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que número demonstra boa capacidade de assistência fornecida na rede pública
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 09:07

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 09:07

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, referência no tratamento do Covid-19 na rede pública de saúde Crédito: Fernando Madeira
ES teve 90 altas hospitalares de pacientes com Covid-19 na rede pública
De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta quarta-feira (15), o Espírito Santo já registrou 462 pessoas curadas do novo coronavírus. Desse número, 90 são pacientes que receberam alta e foram liberados de hospitais da rede pública. A informação foi confirmada pelo Secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta quinta-feira (16).
Segundo o secretário, o número demonstra uma boa capacidade de assistência fornecida na rede pública. Nós já tivemos 90 altas, por exemplo, da rede hospitalar pública no Espírito Santo. Então, nós temos uma quantidade importante de pacientes que já foram internados, que já foram dados alta, representando também uma boa capacidade de acesso por turno e esses pacientes têm recebido atendimento hospitalar, disse.

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Esse número foi potencializado pela mudança na compilação dos dados referentes ao novo coronavírus no Espírito Santo. Agora, um sistema unificado e alimentado pelos municípios e hospitais particulares, em tempo real, deve aumentar ainda mais as estatísticas. Inclusive, a de pacientes curados.
Nésio afirma que esse monitoramento será importante para acompanhar a evolução da doença no território capixaba.
O número de altas - de pacientes curados - também vai aumentar porque agora com o sistema está sendo alimentado em tempo real pelos municípios e pelos serviços de Saúde, a informação da assistência já vem direto para o nível estratégico do Estado. Ela não passa mais por várias áreas intermediárias para essa informação poder chegar ao Estado. Então, o monitoramento dos curados também é um dado importante para acompanhar a curva de evolução do Covid no Espírito Santo, disse.

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