ES teve 90 altas hospitalares de pacientes com Covid-19 na rede pública

Segundo o secretário, o número demonstra uma boa capacidade de assistência fornecida na rede pública. Nós já tivemos 90 altas, por exemplo, da rede hospitalar pública no Espírito Santo. Então, nós temos uma quantidade importante de pacientes que já foram internados, que já foram dados alta, representando também uma boa capacidade de acesso por turno e esses pacientes têm recebido atendimento hospitalar, disse.

O número de altas - de pacientes curados - também vai aumentar porque agora com o sistema está sendo alimentado em tempo real pelos municípios e pelos serviços de Saúde, a informação da assistência já vem direto para o nível estratégico do Estado. Ela não passa mais por várias áreas intermediárias para essa informação poder chegar ao Estado. Então, o monitoramento dos curados também é um dado importante para acompanhar a curva de evolução do Covid no Espírito Santo, disse.