kit de diagnóstico para coronavírus Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz

O Espírito Santo tem 754 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta quarta-feira (15), segundo a Secretaria de Saúde (Sesa). O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação. O número de mortes chegou a 22.

Na tarde desta quarta-feira (15), o governo lançou um painel onde serão lançados todos os dados sobre coronavírus no Espírito Santo, sendo atualizado diariamente."São dados atualizados e capturados da rede pública e privada, que deverão informar os casos pelo sistema de notificação de epidemias, o Esus-SV", disse Reanto Casagrande.

Your browser does not support the audio element. Coronavírus - ES bate a marca de 754 casos confirmados da doença

Nele é possível conferir, em tempo real, os casos notificados, casos descartados, em investigação e confirmados. "A ideia é dar mais transparência sobre os dados; nos inspiramos em modelos que já foram adotados em outros Estados", afirmou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, sobre o Painel Covid-19.

Também é possível checar a situação por municípios, por bairros e por região de saúde, faixa etária, sexo e comorbidades.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.