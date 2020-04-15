Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Coronavírus: ES bate a marca de 754 casos confirmados da doença

O novo boletim foi divulgado pela Secretaria de Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 18:37

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 18:37

kit de diagnóstico para coronavírus
kit de diagnóstico para coronavírus Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz
O Espírito Santo tem 754 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta quarta-feira (15), segundo a Secretaria de Saúde (Sesa). O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação. O número de mortes chegou a 22. 
Na tarde desta quarta-feira (15), o governo lançou um painel onde serão lançados todos os dados sobre coronavírus no Espírito Santo, sendo atualizado diariamente."São dados atualizados e capturados da rede pública e privada, que deverão informar os casos pelo sistema de notificação de epidemias, o Esus-SV", disse Reanto Casagrande. 
Coronavírus - ES bate a marca de 754 casos confirmados da doença
Nele é possível conferir, em tempo real, os casos notificados, casos descartados,  em investigação e  confirmados.  "A ideia é dar mais transparência sobre os dados; nos inspiramos em modelos que já foram adotados em outros Estados", afirmou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, sobre o Painel Covid-19.
Também é possível checar a situação por municípios, por bairros e por região de saúde, faixa etária, sexo e comorbidades.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

Veja Também

Hospital Dório Silva vai receber pacientes com coronavírus no ES

Fábrica clandestina de álcool em gel é fechada em Cariacica

Vacinas de rotina voltam aos postos de saúde da Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: os desafios no trânsito de Vitória e a sincronia dos semáforos
Imagem de destaque
Motociclista morre após perder o controle na BR 101, em Linhares
Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados