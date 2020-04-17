Equipe do Himaba homenageia funcionária que morreu de Covid-19

Um grupo de servidores do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), localizado em Vila Velha, prestou uma homenagem, na manhã desta sexta-feira (17), para uma funcionária de 58 anos que morreu em decorrência do novo coronavírus.
Apelidada carinhosamente de "dona fofinha", Edileia trabalhava no setor de limpeza do hospital e morreu na última terça-feira (14). Apesar de jovem, ela se enquadrava no grupo de risco da doença, por sofrer com hipertensão.
A homenagem foi feita em uma área aberta do hospital, respeitando normas de segurança como o uso de máscaras e o distanciamento entre as pessoas. O momento contou com uma oração e um minuto de silêncio pela perda.
25 MORTES NO ES
O Espírito Santo tem 856 confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) e 25 mortes até a tarde desta quinta-feira (16), segundo o Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). O Estado também já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação. De acordo com o painel, 3.823 casos ainda são investigados e 1.453 foram descartados.