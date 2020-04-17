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Vila Velha

Equipe do Himaba homenageia funcionária que morreu de Covid-19

A mulher tinha 58 anos, era hipertensa e trabalhava no setor de limpeza do hospital. Ela faleceu na última terça-feira (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 14:26

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 14:26

Servidores do Hospital Infantil de Vila Velha prestam homenagem para funcionária que morreu de Covid
Servidores do Hospital Infantil de Vila Velha prestam homenagem para funcionária que morreu de Covid Crédito: Reprodução
Um grupo de servidores do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), localizado em Vila Velha, prestou uma homenagem, na manhã desta sexta-feira (17), para uma funcionária de 58 anos que morreu em decorrência do novo coronavírus
Apelidada carinhosamente de "dona fofinha", Edileia trabalhava no setor de limpeza do hospital e morreu na última terça-feira (14). Apesar de jovem, ela se enquadrava no grupo de risco da doença, por sofrer com hipertensão.
Dona Edileia tinha 58 anos e trabalhava no setor de limpeza do Himaba, em Vila Velha
Dona Edileia tinha 58 anos e trabalhava no setor de limpeza do Himaba, em Vila Velha Crédito: Acervo pessoal
A homenagem foi feita em uma área aberta do hospital, respeitando normas de segurança como o uso de máscaras e o distanciamento entre as pessoas. O momento contou com uma oração e um minuto de silêncio pela perda.

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