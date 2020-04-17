Equipe do Himaba homenageia funcionária que morreu de Covid-19

Apelidada carinhosamente de "dona fofinha", Edileia trabalhava no setor de limpeza do hospital e morreu na última terça-feira (14). Apesar de jovem, ela se enquadrava no grupo de risco da doença, por sofrer com hipertensão.

Dona Edileia tinha 58 anos e trabalhava no setor de limpeza do Himaba, em Vila Velha

A homenagem foi feita em uma área aberta do hospital, respeitando normas de segurança como o uso de máscaras e o distanciamento entre as pessoas. O momento contou com uma oração e um minuto de silêncio pela perda.