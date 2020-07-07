Uso de máscara pode impedir crescimento de casos de Covid-19, diz estudo

Mulher usa máscara para se proteger do coronavírus Crédito: Anna Shvets/ Pexels

Um novo estudo publicado no portal VoxEU, especializado em políticas públicas, informou que a cidade de Jena, na Alemanha, reduziu em até 40% a taxa de crescimento de casos do novo coronavírus ao tornar obrigatório o uso de máscaras de proteção facial.

A cidade de 100 mil habitantes e que fica a 220 quilômetros de Berlim, iniciou uma campanha no dia 30 de março do uso obrigatório de máscaras em transporte público, locais de trabalho e estabelecimentos comerciais. Contudo, a medida que entrou em vigor no dia 6 de abril, só foi estabelecida em outras regiões da Alemanha no dia 27.

Se observarmos o número de casos de Covid-19 em Jena, as máscaras parecem ter um efeito positivo. O número de novas infecções registradas caiu para quase zero nos dias seguintes, destaca a equipe formada por pesquisadores das universidades de Kassel, Johannes-Gutenberg Mainz e TU Darmstadt e pela Universidade do Sul da Dinamarca.

Para efetuar a análise, os cientistas projetaram uma cidade alternativa com as características de Jena, como por exemplo, densidade populacional regional, idade média da população, proporção de idosos e média do número de médicos e farmácias por habitantes. No entanto, a projeção não iria adotar a política do uso de máscaras.

Após 20 dias da política de adoção de proteção facial contra a Covid-19, a cidade de Jena constatou somente 16 novos casos de coronavírus, passando de 142 para 158. Já no modelo projetado, o número de infectados cresceu de 143 para 205, um avanço de 23%.

A pesquisa concorda com os estudos de epidemiologistas e virologistas, que explicam que as coberturas faciais limitam o fluxo de ar ao falar, reduzindo assim a transmissão de partículas infecciosas, explica o estudo. A exigência de máscaras é uma medida de contenção econômica e menos prejudicial economicamente para a Covid-19.

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