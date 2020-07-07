Empresa pode demitir empregado que descumpre isolamento e não usa máscara

Mulher ofende fiscal da Prefeitura do Rio Crédito: Reprodução/TV Globo / Estadão

Trabalhadores que não respeitam o isolamento social e que não usam máscara nas ruas, para prevenir o coronavírus , podem ser demitidos pelas empresas, principalmente se o comportamento vazar nas redes sociais . Especialistas alertam que as organizações estão cada vez mais preocupadas com a imagem na internet e podem dispensar um funcionário se a conduta dele não condizer com os valores da companhia, principalmente agora que muitos estão trabalhando em home office.

Um exemplo dessa preocupação é o caso de uma mulher que humilhou um fiscal durante uma inspeção em bares na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e acabou sendo demitida após o episódio. Ela apareceu em uma reportagem do Fantástico do último domingo (5) e foi dispensada na segunda-feira pela manhã. Em nota, a Taesa, empresa do setor de energia onde a mulher trabalhava, informou que o comportamento da funcionária não condiz com as normas da empresa e que, por isso, ela estaria demitida.

Com a pandemia do novo coronavírus , muitas empresas adotaram o trabalho em home office como forma de evitar a proliferação da doença. E, apesar de não estarem sob uma supervisão, os trabalhadores precisam redobrar os cuidados para não serem prejudicados pela má conduta, que inclui o desrespeito ao isolamento social, por exemplo.

O diretor-executivo da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES), Atílio Peixoto Soares Júnior, observa que as empresas enxergam seus funcionários como uma extensão da companhia e, por isso, aumentaram a preocupação sobre o comportamento deles fora do ambiente corporativo.

"Não respeitar a quarentena pode gerar uma demissão porque as organizações estão preocupadas com a saúde do funcionário e orientam que ele fique em casa para se proteger. Se ele vai para balada e se comporta de forma equivocada, está quebrando esse entendimento. Para evitar a proliferação da doença, as empresas isolaram os funcionários em casa e sair compromete a saúde deles e de outras pessoas" Atílio Peixoto Soares Júnior - Diretor-executivo da ABRH-ES

Segundo ele, as organizações não querem vínculo com pessoas que sejam preconceituosas, com extremismo político, principalmente quando esse comportamento é divulgado na mídia e nas redes sociais.

Não é só a imagem, esse profissional precisa estar alinhado com os valores da empresa em que atua. É importante ter bom senso e coerência entre o que a empresa está sinalizando e o que seus empregados fazem, afirma.

A especialista em carreira Gisélia Freitas lembra que nenhuma empresa quer ter seu nome associado a um profissional que possui um comportamento inadequado. E quanto maior o cargo deste profissional maior o impacto negativo e relevância do seus atos fora da empresa.

"Estou sempre falando da importância de mantermos uma boa imagem junto ao mercado e à sociedade de forma geral. Em época de pandemia, não é diferente. Sair sem máscara, desrespeitar isolamento, postagens que instiguem o ódio, tudo é visto como postura inadequada e pode prejudicar a carreira de muitos profissionais" Gisélia Freitas - Especialista em carreira

O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu que a contaminação por Covid-19 se caracteriza como acidente de trabalho e, com isso, segundo Gisélia, as empresas redobraram os cuidados e exigências com o afastamento dos colaboradores.

Muitos estão em home office como medida de proteção, mas socialmente não respeitam o isolamento. Além de prejudicar a empresa caso o colaborador seja contaminado, demonstra mau exemplo para os demais colegas de trabalho. Empresas podem, sim, demitir profissionais que não cumprem exigências de segurança da empresa. Em alguns casos, pode até ser por justa causa se comprovado que a regra era clara, o profissional estava ciente e que gerasse prejuízos para a organização, destaca a especialista.

Conteúdos postados inadequadamente nas redes sociais prejudicam a imagem profissional e podem, em um dia, destruir a carreira que levou anos para ser construída, conforme observa Gisélia.

As redes sociais são uma ferramenta poderosa de comunicação que tem sido a força de muitos colaboradores, que ainda não entenderam que sua vida pessoal está associada a sua vida profissional no mercado atual, quando se fala de comportamento e valores. Um trabalhador pode ser punido pela organização por descumprir o isolamento social, uma vez que ele está indo contra as regras de segurança da própria empresa e isso tem consequências graves, salienta.

O administrador especialista em Gestão de Pessoas e conselheiro do Conselho Regional de Administração (CRA-ES) Robson Brandão Neves alerta que o profissional precisa ter ciência sobre a estrutura da empresa, compreendendo visão e valores dessa organização. São nesses itens que estão estabelecidas regras como respeito, ética e conduta que devem ser obedecidas por todos.

"Qualquer falha do funcionário pode comprometer a imagem da empresa. As organizações já demitiam um trabalhador por conta do seu comportamento, antes mesmo da crise do coronavírus, e isso permanece. A imagem de uma empresa é um valor intangível, o que torna a marca dela forte. Se a empresa determinou o isolamento social, é uma regra que precisa ser seguida." Robson Brandão Neves - Administrador especialista em Gestão de Pessoas e conselheiro do CRA-ES

Para a diretora da Selecta, Vânia Goulart, o profissional precisa ter bom senso antes de quebrar as regras de isolamento social. Um outro ponto importante destacado por ela é que a vida de todos, hoje em dia, é pública, principalmente com as redes sociais.