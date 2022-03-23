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Nésio Fernandes

Secretário de Saúde do ES é eleito presidente do Conass

Votação aconteceu em assembleia na sede do Conselho Nacional de Secretários de Saúdee a diretoria foi eleita para a gestão 2022/2023

Publicado em 23 de Março de 2022 às 18:18

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

23 mar 2022 às 18:18
saúde, nésio fernandes
Secretário de Estado da Saúde do ES, Nésio Fernandes, foi eleito presidente do Conass Crédito: Divulgação | Conass
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, foi eleito, por unanimidade, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). A votação aconteceu nesta quarta-feira (23) durante assembleia na sede do órgão e a nova diretoria assumirá a gestão 2022/2023.
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Assembleia do Conass, em Brasília: nova diretoria assumirá gestão 2022/2023 Crédito: Divulgação | Conass
De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Nésio Fernandes já havia sido vice-presidente da região sudeste por dois mandatos. Durante a reunião, o presidente eleito parabenizou o antecessor, Carlos Lula (do Maranhão).
Para o secretário, estar à frente do Conass é um desafio, principalmente porque a pandemia da Covid-19 ainda não acabou. A autoridade em saúde afirmou que se coloca à disposição de todos para honrar e conduzir os trabalhos nos próximos dias. “Temos o desafio de seguir as lutas e atualizar os desafios do momento. Vamos precisar ouvir a sociedade e as instituições em todos os grandes temas da saúde pública do Brasil”, afirmou.
Em entrevista exclusiva à reportagem, o presidente eleito afirmou que a experiência capixaba de enfrentamento à pandemia e as contribuições no debate nacional permitiram que fosse conquistada confiança do conjunto de secretários de Estado e de diversas instituições.
"Enfrentamos o maior desafio da saúde pública desde a Gripe Espanhola e estamos vivendo um aumento do pertencimento ao SUS da população, além de termos fortalecido a rede. O ano eleitoral é a grande oportunidade de debater os rumos, os caminhos para o próximo ciclo que será vivido pelo país"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde 

PERFIL DO PRESIDENTE ELEITO

Nésio Fernandes é médico sanitarista, especialista em Medicina Preventiva e Social e em Administração em Saúde, titulado e certificado pela Associação Médica Brasileira (AMB) e pela Associação Brasileira de Medicina Preventiva e Administração em Saúde (Abrampas). Foi presidente da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas/TO; médico da Estratégia da Saúde da Família; clínico geral no Hospital Regional de Paraíso e secretário municipal da Saúde de Palmas/TO.
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Nésio Fernandes sobre eleição à presidência do Conass Crédito: Conass
Conta com quatro pós-graduações: uma pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), e três pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Promotor de processos de inovação de ambientes produtivos em saúde e militante do movimento "software livre", atua principalmente nos seguintes temas: ciência, tecnologia e inovação em saúde, formação médica, educação permanente em saúde, gestão da saúde e hansenologia.
Secretário de Saúde do ES é eleito presidente do Conass

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